Cheppi: “El discurso de Vidal no hizo referencia al trabajo y la producción”

Luego de la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, el diputado marplatense Juan Manuel Cheppi destacó que más allá de que el discurso de la gobernadora María Eugenia Vidal “estuvo dentro de lo esperado”, hubiese “sido muy positivo que haya más claridad y referencias al trabajo legislativo que nos espera para este año y a muchas necesidades que los bonaerenses necesitan que sean atendidas”.

En ese orden, remarcó que “no hubo referencias a una planificación para la generación de empleo, la matriz productiva y el modelo de desarrollo económico” y agregó: “Si queremos una Provincia que crezca necesitamos determinar hacia dónde vamos productivamente y fortalecer una propuesta que apunte a un crecimiento real, y hubiese sido bueno escuchar a la Gobernadora hablar, por ejemplo, sobre los comercios y las PyMEs que están atravesando momentos muy difíciles, o sobre la ayuda que los distintos municipios bonaerenses necesitan para desarrollar sus parques industriales”.

En el mismo sentido, criticó el posicionamiento de la Gobernadora en relación al conflicto con los docentes en la Provincia y sostuvo que “este es un equipo de gobierno que hizo campaña levantando la bandera del valor de los docentes, y no sólo no es cierto que las paritarias del sector nunca hayan quedado por debajo de los niveles de inflación, sino que además se está intentando instalar esta cuestión como una pelea entre la Gobernadora y algunos malintencionados, cuando se trata de trabajadores luchando por defender sus derechos frente a un Gobierno que no los escucha”.

Por último, destacó el hecho de que Vidal haya convocado a todas las fuerzas políticas a trabajar en conjunto y sostuvo: “Ojalá la voluntad sea real porque los bonaerenses necesitan el aporte de todos nosotros”.