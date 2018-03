Lavado total: desprocesan a 22 imputados y revocan el decomiso de los autos secuestrados

Más de un año y medio después del promocionado operativo “Lavado total” la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata decidió desprocesar a veintidós imputados –en su mayoría miembros de la comunidad gitana- y dictarles la falta de mérito. En la misma resolución se ordenó revocar el decomiso preventivo de la mayoría de los autos que permanecen secuestrados en un predio en la zona sur de la ciudad.

El abogado Martín Ferrá, en representación de la mayoría de las personas a las que se le dictó la falta de mérito, señaló que la en la resolución se cuestionó la actividad probatoria del Juez Santiago Inchausti a cargo de la investigación. “Calificaron la tarea de endeble y meramente hipotética, revocaron los decomisos preventivos de los rodados y ordenaron la restitución a sus tenedores y legítimos propietarios aunque permanezcan momentáneamente en depósito judicial hasta que se cierre la causa”, confirmó.

En diálogo con 0223 el profesional dijo que el desprocesamiento se dio después de dieciocho meses de instrucción en una causa con más de 65 cuerpos y unas trece mil fojas instruídas. “Es llamativo que en todo este tiempo no haya pruebas de la supuesta conducta delictiva de una persona”, manifestó.

Ferrá insistió con que el criterio instructor que maneja el Juez es abusivo y disfuncional y va de la mano con el procedimiento obsoleto y anacrónico que utiliza el Fuero Federal. “El mismo juez que investiga, es el instructor de la causa, es el que ordena las detenciones, las excarcelaciones y el que produce la prueba. El problema es que produce la prueba casi exclusivamente de cargo y no tiene en cuenta la prueba de descargo que presentamos los defensores y ni siquiera llama a los testigos ofrecidos”, afirmó.

Predio sin habilitación, autos sin protección

Este miércoles varios defensores visitaron nuevamente el predio ubicado sobre la avenida Antártida Argentina en el que están depositados los automóviles y camionetas secuestrados en septiembre de 2016. Al igual que en la visita realizada en mayo del año pasado constataron la falta de medidas de seguridad con las que cuenta el lugar.

“El estado de conservación es calamitosos, la precariedad que tiene el predio en materia de seguridad es alarmante y violatorio de las ordenanzas que regulan la actividad de playas de estacionamiento, cocheras y garages en el partido de General Pueyrredón” dijo Ferrá.

Las defensas ya habían planteado las malas condiciones de seguridad del lugar cuando en noviembre de 2017 se registró el robo de algunos de los automóviles depositados en el lugar. “El único cambio que se constató fue la incorporación de otros cuatro matafuegos, por lo que el predio cuenta con siete aunque debería haber –por las dimensiones del lugar- al menos quinientos matafuegos y quinientos baldes de arena”, agregó.

Consultado acerca de cuando se hará efectiva la devolución de los rodados, el abogado adelantó que al seguir en un depósito judicial provisorio no se pueden vender ni enajenar. “Es algo arbitrario porque si no hay pruebas de que una persona cometió un delito, el vehículo no lo pudo hacer de forma autónoma. Calculamos que si no se ponen otras trabas burocráticas van a pasar al menos otros tres meses porque el magistrado no certificó en todo este tiempo las adquisiciones de los mismos”, concluyó.