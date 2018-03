Alvarado, a Tucumán sin Walter Erviti

Una baja sustancial más tendrá Alvarado en el partido de ida de la primera instancia de play offs del Torneo Federal "A". Walter Erviti, por una contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda, no estará el próximo sábado a las 16 en la visita a San Jorge de Tucumán. El plantel viajó este mediodía rumbo al norte.

El apunta a una plena recuperación para la revancha a jugarse el domingo 8 de abril en el "José María Minella". En tanto, el entrenador Mauricio Giganti todavía no confirmó el equipo.

No pensar en lo que pasó y sólo apuntar a lo que viene. En eso está enfocado Alvarado y, por eso, no hay tiempo para lamentos por una nueva baja en el plantel para este importante encuentro y el entrenador tiene que pensar en el reemplazo y en cómo funcionará el equipo sin una de sus piezas claves, por el que pasa todo el circuito de juego. Erviti comenzó a sentir la molestia en la práctica del miércoles y el jueves directamente no pudo entrenar con sus compañeros, por lo que se tomó la decisión que se quede a recuperarse. De esta forma, se suma a Ceballos y Susvielles que continuarán trabajando en la ciudad de cara a la revancha.

Sin el "10", por características las alternativas que aparecen para jugar en ese sector son Matías Caro y Ezequiel Riera, siempre y cuando el exDefensores de Belgrano no sea utilizado en el lateral derechos. Por lo tanto, no hay certezas en el once inicial, más allá de las sabidas vueltas de Gastón Martínez y Martín Palisi luego de cumplir la fecha de suspensión.

Los 18 jugadores que integran la delegación que partión encabezada por el presidente Pablo Mirón son: los arqueros Juan Francisco Rago y Matías Quinteros; los defensores Tomás Mantia, Mauro Castro, Martín Quiles, Emanuel Urquiza, Matías Caro, Gastón Martínez y Federico Paulucci; los mediocampistas Martín Palisi, Ezequiel Riera, César Cocchi, Gonzalo Lucero y Francisco Molina; y los delanteros Wilson Albarracín, Jonathan La Rosa, Hernán Gautier y Marcos Litre.