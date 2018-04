Evangelina Anderson donó sus óvulos de forma voluntaria

“Es un día muy especial y quiero compartir mi enorme felicidad con ustedes que siempre me acompañan en los momentos más importantes de mi vida. Llegó el día, tomé una decisión que venía pensando hace rato y tenía mucha ilusión y ganas”, anunció Evangelina Anderson sobre su determinación.

La pareja del futbolista Martín Demichelis, reveló públicamente su acción y contó sus sensaciones: “Sí, ganas de que con mi pequeño granito de arena pueda hacer feliz a otras mujeres que desean ser mamás. Ayudar a cumplirles ese sueño que tanto anhelan. Hoy voy a donar óvulos de forma voluntaria. Todos los exámenes que me hicieron están aprobados, ahora me hacen el exámen psicológico ( esperemos que lo pase también ) jaja y de ahí me dijeron que ya estaría ok para comenzar la donación de óvulos”, escribió la modelo.

Su posteo generó muchísimos comentarios y ella respondió las inquietudes de sus seguidores. “Para los que no saben de lo que hablo, es una técnica de reproducción asistida indicada en los casos en los que la mujer no pueda conseguir un embarazo con sus propios óvulos. Les cuento que ya pasé una serie de pruebas, entre las que se incluyen el estudio de sus antecedentes personales y familiares, una revisión general y ginecológica, y un análisis de sangre para descartar posibles enfermedades infecciosas y los análisis genéticos necesarios. Les mando besos a todos y después les cuento como me fue. Estoy así #DandoAmor”, tiró Anderson.

Cuando una usuaria le preguntó: “¿En ese caso los hijos serían tuyos? ¿En el cuerpo de otra mujer?”, otra seguidora aclaró: “Ella dona óvulos, no hijos, sino cada una de nosotras mes a mes tiraríamos hijos”.