Con el estreno del Súper 12, todos los resultados del rugby local

Se disputó este sábado la primera fecha del Torneo Súper 12, el certamen local de la Unión de Mar del Plata, que les servirá a los 12 equipos para prepararse para el Regional Pampeano que comienza en junio.

En la Zona 1 los que comenzaron de la mejor manera fueron Comercial, con una holgada victoria 127 a 0 ante Necochea, Sporting quien venció a Universitario al no presentar uno de sus tres planteles superiores y Unión del Sur, quien superó por 26 a 22 a Los 50 en un partido en donde no desplegó su arsenal ofensivo pero fue certero de cara a los palos, los tries fueron de Iván Porini y Yamil Senger, pero los que se destacaron fueron la pareja de medios, Thiago Fujii y Lucas Sosa Laspiur la figura.

En la Zona 2 los que encabezan las posiciones son San Ignacio, que venció 59 a 3 a Pueyrredon y Mar del Plata Club, que venció 47 a 17 a Los Cardos en Tandil, con buenas acciones de Clemente Santa María y Tomás Martin.

El otro que se llevó la victoria fue Biguá en Las Dalias ante Uncas por 23 a 18. A pesar que los tandileses se fueron al descanso 12 a 3 al frente, el conjunto tricolor lo pudo doblegar con dos tries de Felipe Poli, para comenzar de la mejor manera el Súper 12.

Resultados:

Clasificatorio M19:

San Ignacio 35 - 31 Pueyrredon

Comercial 52 - 14 Campo de Pato

Universitario 12 - 33 Sporting

Biguá 40 - 17 Uncas

Los Cardos 20 - 42 Mar del Plata Club

Torneo Súper 12:

Comercial 74 - 5 Necochea (Intermedia)

Comercial 127 - 0 Necochea (Primera)

Unión del Sur 22 - 24 Los 5o (Pre Intermedia)

Unión del Sur 68 - 27 Los 50 (Intermedia)

Unión del Sur 26 - 22 Los 50 (Primera)

San Ignacio 88 - 14 (Intermedia)

San Ignacio 59 - 3 Pueyrredon (Primera)

Universitario 24 - 53 Sporting (PreIntermedia)

Universitario 24 - 23 Sporting (Intermedia)

Biguá 43 - 23 Uncas (Intermedia)

Biguá 23 - 18 Uncas (Primera)

Los Cardos 18 - 17 Mar del Plata Club (Intermedia)

Los Cardos 17 - 47 Mar del Plata Club (Primera)

Torneo Desarrollo:

Villa Gesell 29 - 12 Camarones

Campo de Pato 52 - 26 Gnomos