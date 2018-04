Baragiola se despegó de irregularidades en el parador para personas en situación de calle: “No tengo nada que ver”

Tal como reveló 0223, el intendente Carlos Arroyo decidió iniciar un sumario administrativo y separar preventivamente del “Hogar El Campito” a un grupo de agentes municipales por una serie de irregularidades detectadas en ese parador que recibe a personas en situación de calle en el distrito de General Pueyrredon.

En el expediente, al cual este diario digital tuvo acceso, se detallan las graves anomalías que se habrían producido en el “Hogar El Campito”. Hasta el 31 de diciembre de 2017 el parador estuvo a cargo del agente municipal, Carlos Epulef, una persona cercana políticamente a la concejal de la UCR, Vilma Baragiola.

En declaraciones a Radio Residencias, Baragiola se despegó este lunes de las presuntas irregularidades detectadas en el parador, ubicado en el barrio Las Américas.

“Este sumario se inició por horas extras de diciembre de 2017 y enero de 2018. No existe ningún otro sumario por otras posibles irregularidades. Vilma Baragiola renunció el 14 de julio de 2017 a la secretaría de Desarrollo Social. Seis meses después hay un problema con horas extras en la gestión y se inicia un sumario. Yo no estaba más en la secretaría, ya no controlaba las horas extras”, explicó la concejal de la UCR, quien agregó: “El 6 de febrero de este año, Viviana Araujo, quien era una militante radical, asumió la conducción del Hogar El Campito. Se trata de una afiliada radical que ya no va más a las reuniones del Partido. No es una militante radical”.

A continuación, la edil manifestó que “Viviana Araujo hizo un informe sobre El Campito. No vi esa documentación. Pediré una copia para que se presente en la comisión de Calidad de Vidal del Concejo Deliberante”. Y recalcó que “no entiendo como la misma gestión de gobierno permite que se hable de una exfuncionaria que nada tienen que ver con un sumario que están haciendo por un problema que ocurrió en diciembre y enero pasado. Hace varios meses que ya no estoy en la secretaría de Desarrollo Social”.

En ese sentido, la concejal de Cambiemos consideró que “si quieren auditar mi gestión en Desarrollo Social lo tendrían que haber realizado en julio el año pasado, cuando asumió Patricia Leniz. No lo hicieron. Yo me habría manejado de otra forma”. “¿Van hacer una auditoría un año después? ¿De qué están hablando? Se están equivocando, la están pifiando. Esto no está bueno. Yo ya me fui de la gestión, soy una concejal. ¿Hasta diciembre de 2019 van hablar de la gestión de Vilma Baragiola en Desarrollo Social?”, subrayó.

A continuación, Baragiola dijo que “me están intentando involucrar en un tema que no tengo nada que ver. Me fui hace nueve meses de la secretaría de Desarrollo Social. En una gestión, uno puede tener aciertos y desaciertos. Tal vez, se dieron algunas situaciones con las horas extras pero dejé al Hogar El Campito funcionando con 12 empleados que trabajaban durante las 24 horas. Trabajaron bien conmigo, llevaron adelante la gestión”.

Por otra parte, Baragiola aclaró que “Epulef es radical pero no milita conmigo. Epulef se fue de El Campito el pasado 20 de diciembre. Pidió licencia y luego fue trasladado a otro lugar”.

A continuación, la expresidenta del HCD arremetió contra la gestión de Patricia Leniz en la secretaría de Desarrollo Social. “En la actualidad, los vehículos del hogar El Campito están parados porque no tienen el control de VTV. En mi gestión, los vehículos funcionaban. Ante de irme de la secretaría, pagué de mi bolsillo los arreglos de esos vehículos”, aseveró.

Y añadió: “Quisiera saber además si iniciaron un sumario contra un empleado municipal de la secretaría de Desarrollo Social que hizo 240 horas extras durante el pasado verano. ¿Cómo van a pagar esas horas extras?. Tengo todos los papeles y fotos”.

Para finalizar, la edil de Cambiemos manifestó que “quiero que venga la secretaría de Desarrollo Social, Patricia Leniz, este miércoles a la comisión de Calidad de Vida del Concejo Deliberante para que brinde explicaciones sobre este tema. Me dicen que está de vacaciones. Tiene todo su derecho. No me meto con las vacaciones de nadie. Tendrá que venir el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, quien tiene a cargo la firma de la secretaría de Desarrollo Social”.