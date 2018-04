Ballena encallada en Mar del Plata: usarán un barco para intentar devolverla al mar

La ballena jorobada que encalló en el balneario 15 de Punta Mogotes se convirtió en un tema nacional, desde que el sábado cerca de las 17 apareció en la costa marplatense. Este domingo, a lo largo de toda la jornada, alrededor de mil personas se acercaron para tratar de ayudar a devolverla al mar, pero hasta el momento no se consiguió.

Este lunes, Alejandro Saubidet, director científico de Mar del Plata Aquarium, explicó que hoy harán un nuevo intento con la ayuda de una embarcación que la remolcará desde el mar. “No es cualquier embarcación y con la ayuda de Prefectura vamos a intentar armar el operativo”, explicó Saubidet en diálogo con Adrián Barbarulo en Brisas Primera Edición.

Según detalló el experto, este sería el cuarto intento por reintroducir al mar al cetáceo, luego de que tanto el sábado como el domingo en dos oportunidades lograron acercarla al agua, pero la ballena volvió hacia la arena. Esta situación hace suponer que el animal “tiene alguna patología que es la que produjo el varamiento”.

“Tiene una infección generalizada. Pero no sabemos cuál es el motivo. Medicar a un animal tan grade es imposible y además debería ser un tratamiento prolongado, lo que en este caso es imposible”, amplió Subidet.

¿Quién está a cargo?

El director científico de Mar del Plata Aquarium, Alejandro Saubidet, remarcó que la tarea suma una enorme dificultad por la cantidad de gente que se acercó a intentar colaborar con la situación.

“Es algo muy complicado y la gente no se da cuenta que pone en riesgo su integridad”, dijo Saubidet y aclaró que el problema es que no hay una referencia clara de quién está a cargo del operativo. “Nosotros ayudamos de la parte técnica, pero no somos responsables ni del animal ni de las personas”, dijo

En esa línea, remarcó que si bien Prefectura tiene poder de policía y sí está a cargo, “una cosa es trabajar para solucionar el problema y la otra proteger a cientos de personas que con buena voluntad quieren ayudar pero ponen en riesgo su integridad”.