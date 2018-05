Una charla sobre economía en el momento más oportuno: Juan Luis Bour llega a Mar del Plata

Aunque el título del encuentro estaba previsto hace más de un mes, el difícil contexto económico actual de la Argentina pone aún más en relevancia la posibilidad de escuchar a un especialista en las finanzas: este sábado llega a Mar del Plata el economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Juan Luis Bour.

Este especialista, uno de los más consultados por los medios de comunicación, brindará una conferencia llamada "La Economía se recupera en un escenario con incertidumbre" , desde las 11.30 en el nivel cines de Los Gallegos (Rivadavia 3050), con entrada libre y gratuita hasta ocupar la capacidad de la sala.

En un contexto de suba del dolar, de la inflación, la baja en las reservas del Banco Central y la convocatoria al FMI, entre otros temas, que a diario preocupan a los argentinos ante la falta de información, el espacio protagonizado por Bour puede dar alguna certeza al escenario de incertidumbre.

"Si uno mira los países de la región, la mayoría sufre cuando hay problemas a nivel internacional pero se las arreglan porque tienen una situación macroeconómica más controlada. Argentina viene de un descontrol enorme, con grandes déficit fiscales y que aún se mantienen. El objetivo del gobierno según ha dicho es llevarlo a cero para el 2021; y en ese contexto, con las cuentas en orden, no se dependerá tanto del ingreso de capitales. Se puede no depender tanto del mundo si están las cuentas en orden, pero la política en la Argentina no da para correcciones más rápidas y nos tenemos que tomar entre 5 y 6 años para hacerlo; ese es el costo del gradualismo, aunque la sensación de los consumidores sea de shock", explicó Bour en la previa.