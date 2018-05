La Agrupación Tradicionalista El Ceibo festeja sus 65 años en el Teatro Auditorium

Disfrutar de lo que más le gusta y ayudar. Como cuando surgió, allá por 1953, y Pichina Hernández puso como primer objetivo "llevar un granito de alegría a los que sufrían y lo necesitaban", y empezaron a recorrer hospitales y escuelas, la Agrupación Tradicionalista El Ceibo no cambió, continúa con su formato, con su idea de mantener las raíces del folklore tradicional y de aportar en el aspecto solidario. A una semana de subir al escenario en el Teatro Auditorium, para festejar los 65 años ininterrumpidos, el sábado 19 de mayo a las 17, Griselda Cicale, nieta de la fundadora y homenajeada, actual responsable del cuerpo de baile que hizo escuela en la ciudad y el país, habló con 0223 de la historia, el presente y el futuro de una agrupación que no entregó a la modernidad y revaloriza los valores y el arraigo cultural. Este sábado recibieron la distinción de Interés Cultural de la Municipalidad de General Pueyrredon.

"Grichy" no se pudo quedar afuera y siguió los pasos de su abuela "Pichina" y de su mamá Azucena. Justamente esta última, fue quién le dio forma a esto que se sostuvo durante tanto tiempo. "Surgió hace 65 años por una inquietud de mi mamá y sus compañeros de colegio. Ahí aparece la figura de mi abuela, como necesitaban un mayor que los acompañe, ella se sumó y fue incondicional, al igual que mi abuelo, que formaron un lugar de acompañamiento a esta inquietud folklórica de un grupo de adolescentes. El primer objetivo de la agrupación fue llevar un granito de alegría al que lo necesitaba. Llamaban e iban a hospitales, escuelas, esa fue la primera etapa. A partir de ahí, se fueron asesorando con profesores de valía, historiadores, y empezaron a competir representando a Mar del Plata en la zona y a la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, también viajaron a muchos lados fuera del país, llevando este bagaje cultural que tiene Argentina. Entonces, al objetivo inicial se le sumó este nuevo, en un cuerpo de baile que tuvo chiquitos, jóvenes, grandes, sin distinción de edad. En el último tiempo ya somos todos grandes, hay varias familias que se han formado dentro de la Agrupación, también se crearon otras agrupaciones con chicos que pasaron por el conjunto", explicó Cicale.

El 19 de mayo, en el Tetro Auditorium, se homenajeará a Pichina Hernández y es más que merecido. Quien haya recibido muchos premios individuales y al frente de la Agrupación, como la Llave de la ciudad o ser reconocida como Ciudadana Ilustre de Mar del Plata, falleció el año pasado a los 96 años, y logró lo que siempre soñó: hacer una gran familia. "Mi abuela siempre tuvo el espíritu que todos eran sus nietos, la casa de mi abuela siempre fue de puertas abiertas, con las valijas prestas, abrías una puerta y estaban tocando la guitarra, abrías otra y estaban haciendo empanadas, así fue nuestra familia siempre. Todos mis primos bailan, mis tíos, mi papá tocaba la quena, un tío el bandoneón, fue un sentir familiar y ahí tuvo mucho que ver ella, que tuvo el espíritu de contener, nunca hubo un espíritu de interés económico", recuerda emocionada "Grichy", que remarca que es todo a pulmón, que El Ceibo no tiene ningún tipo de subsidio y no se cobra cuota para pertenecer. Entre los mismos integrantes, se encargar de costear los gastos que puedan generar las presentaciones.

La Agrupación que ensaya una vez por semana durante el año, pero que cuando se acercan las presentaciones se juntan dos y hasta tres, tiene una diferenciación con la mayoría de las otras que hay tanto aquí como en el resto del país. No se mueve del folklore tradicional. "Nosotros recreamos costumbres, bailes, se hace un estudio de campo de la música, del atuendo, no hay nada improvisado", cuenta, y aclara que no es ni mejor ni peor, sino que otras van para el lado del ballet u otra proyección, pero El Ceibo es tradicionalista y así se mantiene.

Respecto a cómo funciona el cuerpo de baile, el armado, "Grichy" comentó que "no hay profesores, todos bailamos y todos aportamos. Tenemos dos chicas que son profesoras de danza recibidas, pero cada uno aporta su detalle, nos manejamos como equipo. Hasta hace un par de años mi mamá, como hizo desde sus comienzos, se encargaba de las puestas en escena, los espectáculos, el estudio de campo" y recuerda que "lo lindo que tiene el folklore es que lo bailan todos, el gordo, el flaco, somos un grupo de gente que baila porque le gusta, sin ningún tipo de discriminación".

La Agrupación Tradicionalista El Ceibo, tiene las puertas abiertas para todos los que se quieran sumar, aunque para eso, por supuesto, deberán pasar las próximas actuaciones. En su extensa y exitosa trayectoria, han competido y obtenido importantes triunfos y premios representando a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires, además de tener la chance de mostrarse fuera del país. Pero el premio más importante, es el afecto y el respeto de la comunidad en general.

Este sábado, el Secretario de Cultura de General Pueyrredon, Christian Rabe, hizo entrega del la Declaración de Interés Cultural al evento que se realizará en el Teatro Auditorium, como reconocimiento al trabajo y a los 65 años trabajando de manera ininterrumpida en el aspecto cultural de la ciudad.