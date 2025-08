Lleva 74 cirugías y necesita ayuda: la increíble historia de Santi, un marplatense que sigue luchando por su vida

Pocas personas pueden contar lo que hoy relatan Julieta y Santi. Son marplatenses, madre e hijo, vecinos de la ciudad, paciente y cuidadora pero, ante todo, dos luchadores con una historia de vida increíble.

Con sólo 32 años, Santiago lleva al menos 74 operaciones realizadas debido a un cuadro terminal que atraviesa por sufrir más de 10 patologías diferentes.

Las entradas y salidas al hospital se combinan con una internación domiciliaria que es llevada a cabo minuciosa y amorosamente por Julieta Torres desde siempre. Sin embargo, la situación económica no entiende de luchas y el panorama que atraviesan es cada vez más complicado.

Este año, gracias a distintas ayudas, lograron mudarse a un departamento amoblado al que le faltaban algunos elementos puntuales. "Desde el balneario 13 de Punta Mogotes realizaron un evento solidario para darnos una mano y pudimos ingresar al nuevo hogar. Ya logré conseguir la cocina pero seguimos sin heladera", relató la mamá en diálogo con 0223.

Mantener los medicamentos y alimentos se vuelve cada vez más tedioso y es fundamental en la vida de Santi. "No llego a comprarla. Haga lo que haga, nada alcanza; en especial, con los gastos hospitalarios y traslados, se me hace imposible. Estoy sola en esta lucha pero sigo como sea porque la salud y la vida no tienen precio", reflexionó Julieta.

En lo que va del 2025, el joven ya tuvo cinco internaciones que se suman a las siete del año anterior. Desde el Hospital Privado de la Comunidad también comenzaron a atender a su mamá. "Me dijeron que tengo que cuidarme, porque me ocupo 24/7 de Santi. Estoy muy agradecida con el plantel médico que tiene porque es increíble", reconoció.

Si bien gestionaron una ayuda con el gobierno provincial, los 250 mil pesos demoran de 3 a 4 meses en llegar, pero la vida del chico no tiene tanto resto. Para poder alcanzar el monto requerido, la familia lanzó una rifa y solicita la solidaridad de la gente. Los números cuestan entre 5 mil (uno) y 8 mil (dos), y se sortearán cafeteras, tablet, pavas eléctricas y herramientas.

"Tiene una valentía enorme, ha atravesado todo. Lamentablemente no tiene tiempo, necesitamos esta ayuda urgente", reconoció Julieta.

Para comunicarse con ella por donaciones o para adquirir números: 2235250251.