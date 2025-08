Se retira un reconocido librero marplatense: hace unos años fue noticia cuando lo llamó Cristina y avivó la “grieta”

Hace poco más de 10 años el nombre del marplatense Juan Rey (70 años) tomó repercusión y fue tapa de los diarios nacionales, cuando se negó a aceptar los aumentos que determinaban las cámaras de artículos escolares a fines de febrero en la previa al ciclo lectivo del 2014. Indignado, comenzó a cobrar “a precio viejo” y esa inusual acción fue valorada por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que lo mencionó en un discurso y lo llamó por teléfono, avivando por esas épocas toda la polémica que generaba la “grieta”.

Hoy Juan no puede olvidar ese gesto, que poco después lo catapultó a la política, ejerciendo como Secretario de Cultura Municipal y luego candidato en un partido vecinal, situación que no lo alejó de destacados hechos solidarios con su ONG Hazmerreir, que la fundó en honor a su hijo, artista de circo que falleció a muy temprana edad. “Ahora necesito descansar un poco”, admitió Rey, en declaraciones a 0223.

Juan, como lo conocen sus clientes desde hace 35 años, cuando abrió la librería en Perú y Libertad, para luego funcionar durante 28 años ininterrumpidos en la esquina de Independencia y Avellaneda, se apura en destacar que “el negocio sigue y el que no sigue soy yo”, aclarando que la librería seguirá atendiendo las compras escolares, de kiosco y fotocopias, tal cual como lo hace, pero con nuevos dueños a partir del primer lunes de agosto.

“Ellos hace 15 años que trabajan en librería y conocen la actividad, tienen mucha experiencia. Y los empleados fueron indemnizados y con otros emprendimientos profesionales. Nadie se va a quedar en la calle y eso es lo importante”, dijo.

“Me voy por una cuestión de salud, no porque esté enfermo sino porque me van afectando con los años, me jubilo del negocio. Estoy desde el 90´: antes había sido gerente de Orfei y luego me dediqué a mi proyecto propio. En esta librería viví muchas cosas, de experiencia de vida: acá recibí la noticia del fallecimiento de mi hijo pero otras cosas que fueron muy lindas. Como todo lo que se hizo en la ONG Hazmerreir, cosas que seguiré haciendo. Y ahora a tomar muchos cafés con mis amigos, que se los debo en todos estos años de trabajo”.