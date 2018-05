Cómo impacta la disparada del dólar en los precios en Mar del Plata

Un primer diagnóstico indica que aquellos comercios que ofrecen productos importados, remarcaron los precios en los últimos días entre un 8% y un 10%. En tanto que los productos nacionales, según la procedencia, se les aplicó lo que en la calle se conoce como un aumento “por las dudas”.

En algunos locales, en medio de la crisis de consumo que se vive, decidieron absorber un primer impacto para no trasladarlo al cliente y “ver si la cosa cambia”. “Encima que hay poco movimiento, si subo los precios no le vendo a nadie”, coincidieron los que adoptaron esta postura.

Daniel, de la tradicional casa de repuestos para el automotor Oddone de Colón y Francia, comentó que se habían dado aumentos en determinados productos que llegan hasta el 10%. “Los aceites mantuvieron los precios pero lo que es importado subió, por ejemplo las bombas de agua y las pastillas de freno, incluso las nacionales”, detalló el comerciante.

En Neumáticos Vulcamoia, de avenida Independencia 3122, Daniel explicó que los precios mucho no cambiaron, ya que las cubiertas a pesar de ser importadas de Brasil son compradas a las filiales de las marcas en Argentina, en pesos. “Hubo sí una variante de aproximadamente el 5% pero no aumentamos los precios porque si no, no le vendemos a nadie”, sostuvo y añadió que con las marcas japonesas “sí hubo que remarcar los precios”.

El kiosco “Ciber Siberia” de Hipólito Yrigoyen al 1600 no es la excepción a pesar de comerciar otro tipo de productos. “Todo lo que es golosinas y snaks, distribuido por la empresa Arcor, vino el viernes con un aumento del 8% aproximadamente y mañana me llegan más proveedores”, anticipó Osvaldo, propietario del comercio.

En Seyco, ferretería industrial de Independencia 3051, el encargado aseguró que pese a la corrida cambiaria, los precios en su gran mayoría se mantuvieron iguales. “La única variante se dio en los productos de marca Stihl (motosierras y similares) y Powlan (tractores corta césped), cuyos precios se manejan directamente en dólares, así que hubo que subirlos”, remarcó el ferretero.

Por último, Julio que trabaja en Intercd (Independencia 3246), negocio que se dedica a la venta de insumos para computación, resaltó con preocupación que los precios “cambian constantemente” debido a la suba del dólar. “La mayoría son productos importados así que el precio puede cambiar día a día”, aseguró el empleado, al tiempo que aclaró: “Si algún cliente pide un presupuesto y viene al día siguiente, le respetamos el precio”.