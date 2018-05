Cayeron un 50% los viajes en taxi en Mar del Plata y le piden a Arroyo que interceda

Abrumados por la suba de los insumos por las variaciones del dólar, de los combustible y otros insumos, los taxistas de Mar del Plata descartan por el momento trasladar esos incrementos a las tarifas y admiten que de hacerlo, “desaparecen” como actividad. En dos años y medio bajaron casi un 50% la cantidad de viajes por día. Es por eso que decidieron pedirle al intendente Carlos Arroyo que intervenga.

“Nosotros hemos hablado con los taxistas y a pesar de las diferentes opiniones, creemos que no es conveniente subir el precio de la bajada de bandera. Si subimos la tarifa desaparecemos”, sostuvo Miguel González, secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, en diálogo con 0223.

"No podemos aumentar porque la gente no tiene un mango"

En ese contexto, el dirigente explicó que hasta los remiseros les piden que aumenten el costo de cada viaje. “Para ellos su tarifa también está baja. Si bien no queremos hacerlo, va a llegar el momento que nos vamos a decir ¿Y ahora qué hacemos?. La idea es aguantar hasta diciembre”, estimó González.

“En 2015 los turnos de 12 horas –pero se trabaja unas 10 horas – cada taxi hacia un promedio de 22 a 25 viajes. Ahora bajamos casi un 50% de los viajes. Y no es por la tarifa, sino por la realidad del país. La gente no tiene un mango. Desgraciadamente el taxi no es un servicio de primera necesidad y si fuera un pasajero y tengo problemas, lo evito”, admitió.

“Nuestra Federación no va a pedir aumentos hasta diciembre. Lo tenemos claro, más allá de los pedidos de otras entidades. La idea es dialogar y patear juntos, lástima que muchas veces no se hace. Yo quiero más viajes”, concluyó el referente de los taxistas.

En ese contexto, González recordó que en la última reunión que mantuvieron con el intendente Carlos Arroyo surgieron algunas posibilidades. "No pedimos un subsidio porque sabemos la situación financiera del Municipio, sino que la idea es que hable con los principales dueños de estaciones de servicio de GNC y se pueda generar un precio más barato a los taxistas", explicó.

A su vez, el dirigente remarcó que Mar del Plata tiene el GNC "más caro del país, que está a $17 de promedio". "En Salta el metro cúbico está a $14, Bahía Blanca $13,80, Buenos Aires, Mendoza, en todos lados está más barato. Parece que vivimos en otro país”, se quejó González.