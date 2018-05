Universitario quedó en el camino ante Marabunta

A pesar de que lo intentó hasta el final, Universitario de Mar del Plata cayó ante Marabunta en Cipolletti por 36 a 14 y culminó su andar en una de las semifinales del Torneo del Interior B.

Los locales tuvieron un gran inicio dominando con el scrum. A los 5 minutos una serie de penales en el scrum hizo que fuera amonestado el pilar Nicolás Aguilera y comenzaron los problemas para Uni.

Inmediatamente después llegó el try de Franco Giambartolomei y la lesión de Eduardo Cella Irigoyen, para un primer golpe.

Sobre los 13 minutos hubo otro scrum en las cinco y el árbitro Ramiro García Gamero no tuvo más opción que señalar el try penal. Si bien ese 14 a 0 marcaba que Marabunta estaba mejor, de a poco el equipo marplatense tuvo un poco más la pelota y pudo atacar, aunque en toda la primera parte no tuvo la precisión necesaria para poder anotar puntos.

Los de Mariano Santos anotarían dos tries en esa primera mitad, en donde avanzaron muchos metros con los forwards y pudieron definir con los backs, para irse 28 a 0 al frente.

Esa ventaja de cuatro tries era muy difícil de levantar y el equipo de Martín Vallejo lo sabía, por eso salió con otra actitud en los segundos cuarenta minutos.

Así es que llegó el descuento de Matías Ruiz a los 9 minutos, cuando en un franco ataque vio que no había poste en el ruck y sin problemas llegó hasta abajo de las haches.

Fue el mejor momento de Uni, que con varias corridas de José Estevez y Juan Cruz Tejerina inquietó a la defensa verde y blanca, pero que le faltó ese último golpe para hacer puntos en cada oportunidad.

Cuando menos lo merecía llegó un penal de Facundo Nogueira y un try de su hermano Bautista en la punta, para liquidar la contienda.

Si bien llegaría un nuevo descuento con Santiago Llan De Rosos (de lo mejorcito de Uni), no le alcanzó el tiempo y llegó el final del partido.

Marabunta alcanzó la Final y en Salta, ante Universitario de aquella provincia, definirá al campeón del Torneo del Interior B.

Para Universitario de Mar del Plata fue un gran torneo, fue el equipo de la Unión que más lejos llegó y ahora se prepara para disputar las semis del Súper 12 y el Torneo Regional Pampeano A.

Sintesis:

Marabunta (36): 1- Exequiel Martinez, 2- Federico Lapuente, 3- Facundo Maina, 4- Lucas Nardi, 5- Lucas Moyano, 6- Santiago Urcola, 7, Esteban Godoy, 8- Franco Giambartolomei, 9- Facundo Nogueira, 10- Tomás Giménez Castro, 11- Martín Zavala, 12- Ceferino Isobella, 13- Agustín González, 14- Guillermo Gutiérrez, 15- Ignacio Nolazco. Entrenador: Mariano Santos.

Ingresaron: 16- Mariano Gutiérrez, 17- Federico Perea, 18- José Iglesias, 19- Luca Payotte, 20- Luciano Curcio, 21- Jeremías Salazar, 22- Mateo Nogueira, 23- Bautista Nogueira.

Amonestado: Santiago Urcola.

Universitario MdP (14): 1-Mauro De Angeli, 2-Matías Ruiz, 3-Nicollás Medina, 4-Nicolás López, 5-Eduardo Cella Irigoyen, 6-Agustín Casanegra, 7-Santiago Llan De Rosos, 8-Germán Maschwitz, 9-Ignacio Osorno, 10-Ignacio Ayechu (C), 11-Franco Rodríguez Reinoso, 12-Tomás Parodi, 13-José Estevez, 14-Salvador Gerlero, 15-Juan Cruz Tejerina. Entrenador: Martín Vallejo.

Ingresaron:16-Gonzalo Nador, 17-Tomás Auzmendia, 18-Tomás Pais, 19-Santiago Anamiodi, 20-Tomás Freiz Di Meglio, 21 Felipe García Austt, 22-Ramón Sotura, 23-Sebastián Tomas.

Amonestados: Nicolás Medina, Matías Ruiz.

Primer tiempo: 6´ Try de Franco Giambartolomei convertido por Tomás Giménez Castro (M); 13´ Try Penal Marabunta; 21´ Try de Guillermo Gutiérrez convertido por Tomás Giménez Castro (M); 37´ Try de Ignacio Nolazco convertido por Tomás Giménez Castro (M);

Segundo tiempo: 9´ Try de Matías Ruiz convertido por Ignacio Osorno (U); 25´ Penal de Facundo Nogueira (M); 28´ Try de Bautista Nogueira (M); 29´ Try de Santiago Llan de Rosos convertido por Tomás Freiz (U).

Cancha: Marabunta

Árbitro: Ramiro García Gamero (Sur).