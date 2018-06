Un marinero muestra las malas condiciones en las que navega: "Por eso ocurren tragedias en el mar"

A raíz de la tragedia ocurrida el fin de semana con la desaparición del Rigel, el fresquero marplatense que se encontraba cerca de la ciudad de Rawson en plena pesca de langostino, un marinero compartió un video en el que muestra las malas condiciones de seguridad en las que se navega y las dificultades para acceder a los elementos de salvataje.

Su nombre es Mauro y fue tripulante del Nuevo Rumbo. En 2015 filmó las imágenes que decidió compartir este martes con 0223 en las que se ve lo complicado que resulta encontrar un salvavidas al momento de vivir una emergencia.

"¿Cómo una persona puede sobrevivir así en una situación crítica?", se pregunta el hombre en el video, junto a un compañero con el que aparentemente habría ido a buscar unas mangueras y "de casualidad" encontraron los chalecos.

Tal como puede verse, los elementos se encontraban "en el fondo" de un espacio reducido, entre fierros y elementos varios. "Todo lo que hay que pasar para llegar a los salvavidas", se los escucha decir a los marineros.

Además, según denuncian los hombres, durante aquel viaje los trabajadores se encontraban en el medio de una pesca, sin luz. "Ese día se había cortado un caño de presión de frío y nos quedamos sin luz, sin agua, sin nada. Menos mal que el mar estaba quieto", sostuvo el hombre.

Ahora, cada vez que Mauro se sube a un barco evalúa su condición, para de esa forma correr la menor cantidad de riesgos posibles. "En el Nuevo Rumbo hice dos viajes y me bajé por este tipo de cosas, había humedad, se filtraba el agua y no había calefacción", sentenció y añadió: "Tuve suerte que nunca me pasó nada".

Tal como comentó el marinero en comunicación con este diario digital, el Nuevo Rumbo estaba "a punto de volver a salir al mar en estos días". "No sé si habrá salido o no, lo único que espero que lo hayan reparado", dijo.

Otro barco similar, que según el marplatense se encuentra en malas condiciones es el Emilia María. "Espero que no sólo lo pinten, porque muchas veces le pegan una pintadita por afuera, queda hermoso pero por dentro no le hacen nada", denunció.