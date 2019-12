Torres y Liva: así quedó uno de los departamentos destrozados

Una grabación muestra cómo quedaron afectados los inmuebles que estaban arriba de la distribuidora.

En paralelo a que la Dirección Departamental de Investigaciones confirmara que inició los trabajos pertinentes para dilucidar si el incendio en Torres y Liva fue intencional y de que se lanzara una solicitud de donaciones para las damnificados, se conocieron imágenes del desolador panorama de uno de los departamentos afectados por el siniestro.

Según informó el titular de Defensa Civil, Rodrigo Goncálvez, son 40 las unidades habitacionales que quedaron dañadas, en el marco de otras diversas estructuras de esa misma manzana que se encuentran muy comprometidas.

“No hay heridos y tampoco hay reportes de desaparecidos. No es para llegar preocupación, pero hasta que no se termine todo el trabajo no se sabe qué puede ocurrir”, sostuvo Goncálvez durante la mañana de este lunes, luego de 12 horas de intenso trabajo.

De acuerdo a lo pronosticado por las autoridades del área, el relevamiento del lugar llevará mínimo de tres días. “Tenemos que esperar los informes periciales, por ahora no tenemos nada concreto”, añadió.