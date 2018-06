Vidal: "Este es un momento difícil en el mejor camino posible"

Acompañada por el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo y la ministra de Desarrollo Social de la Nación Carolina Stanley, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal dio inicio formal a una nueva edición de la Semana Social.

Durante los veintidós minutos que duró su discurso de apertura, la mandataria enumeró los logros de su gestión, convocó al diálogo en reiteradas oportunidades y reconoció que muchas familias sufren la crisis social y económica del país. También anticipó que este viernes a la noche junto a Stanley recorrerá las calles de Mar del Plata para dialogar con los voluntarios que cada noche asisten a personas en situación de calle y así tratan de evitar que haya "otro invierno con muertos", como el del año pasado.

En primer lugar, Vidal agradeció la "oportunidad" de poder participar en un "espacio de reflexión" y reconoció que "muchas familias están atravesando un momento difícil; están preocupadas o angustiadas o tienen dudas sobre cómo va a ser su futuro próximo inmediato". En ese contexto, dijo que "es justamente en los momentos difíciles" en los que hace falta "más diálogo, más escucha, más trabajo conjunto".

Tras destacar que los participantes de la Semana Social representan distintos sectores y los une el hecho de que tienen "un compromiso con el otro", la mandataria bonaerense reiteró que para ella "gobernar es estar y hacer".

"Este es un momento difícil en el mejor camino posible y el diálogo que construyamos -en mi expectativa- tiene que traducirse en acciones concretas, no puede quedarse únicamente en un espacio de escucha, que ya de por sí es valioso. Pero 'hacer' y 'estar' no son discursos, no son palabras ni relatos, tienen que ser hechos concretos", señaló.

Más adelante, Vidal instó a pensar en los planos de "lo urgente, lo importante y el de los valores" porque, sostuvo, "no importa qué hacemos, sino cómo y desde qué lugar lo hacemos". En ese orden, hizo hincapié en que se aumentó la cantidad y se mejoró la calidad de los alimentos que se le dan a los chicos de los comedores de las escuelas públicas, entre otras medidas de su gobierno.

Pero cosechó un aplauso cerrado cuando mencionó que en la Provincia bajó la tasa de mortalidad materna y deslizó: "A aquellos que dicen que hay que hacer otras cosas para bajar la mortalidad materna le decimos que esa tasa baja desde hace dos años en la Provincia".

"Desde diciembre de 2015 para nosotros lo urgente fue levantar al caído, incluir desde lo más básico. Me gustaría poder decir que estamos en pasos mucho más avanzados pero, aunque queda mucho que recorrer, lo bueno es que ya empezamos", aseguró.

Mientras se realizaba inicio formal de las jornadas de reflexión y debate, un grupo de docentes reclamaba afuera del Hotel 13 de Julio -epicentro de la actividad- por la reapertura de la discusión paritaria, y ese fue un tema al que se refirió la gobernadora. "Siempre la discusión en torno a la educación pública pareciera ser que pasa únicamente por el salario docente porque los docentes merecen ganar mejor y la política a lo largo de décadas no les ha podido dar las respuestas que merecen. Y no creo que haya sido porque ningún dirigente quiere que ganen bien, sino porque los recursos que la provincia tenía nunca fueron suficientes. Pero hay un compromiso que tomé con los docentes y que cumplimos en 2016, en 2017 y que vamos a cumplir en 2018: que no pierdan contra la inflación", indicó.

En el tramo final de su discurso, Vidal volvió a apelar al diálogo a pesar de las "grietas" o los prejuicios" porque, dijo, "en una provincia que aún duele, las respuestas que se deben dar dependen de nosotros". "Yo sé, con aciertos y errores, dónde nuestro gobierno va a estar parado y no va a ser en la reducción de la inversión social", sentenció.