Video: prendió fuego un camión en plena avenida y se quiso escapar en colectivo
Lo vieron encender el fuego con cajones de verdura a través de las cámaras.
Un nuevo incendio de un vehículo generó alarma en plena avenida Independencia. Aunque esta vez no se trató de un accidente, sino de un hombre que prendió fuego el vehículo y se dio a la fuga, aunque no llegó muy lejos gracias a que fue captado por las cámaras de seguridad.
El hecho ocurrió este jueves a la una de la madrugada, cuando a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo observaron cómo un hombre se acercaba a un camión Iveco estacionado en avenida Independencia y Rodríguez Peña, enciendo fuego ayudado por varias cajas de verduras y luego sale caminando hacia el sur.
En ese momento el vehículo empieza a prenderse fuego, por lo que arribaron los bomberos y también personal policial.
De acuerdo a la información oficial, los efectivos siguieron la pista de las cámaras y pudieron dar con el sospechoso a las pocas cuadras, cuando se había subido a un colectivo para concretar la fuga. Antes de que la unidad de la línea 591 llegara a calle Almafuerte, consiguieron detenerla, atrapar al sospechoso, quien tenía en su poder dos encendedores, y llevarlo a la comisaría.
Los bomberos lograron sofocar las llamas que habían consumido buena parte de la caja del camión y no se registraron heridos. Se le dio intervención al fiscal Facundo De la Canale, quien interiorizado de los pormenores del hecho ordenó que se le impute el delito de Daño al detenido y posteriormente sea conducido al Palacio de Tribunales.
