Cambios en Cuenta DNI en agosto: el descuento en Supermercados que podés aprovechar hoy

Hoy podés aprovechar un beneficio para ahorrar pagando con Cuenta DNI que está vigente los jueves de agosto.

Cuenta DNI ofrece durante todo agosto diferentes descuentos y beneficios para que puedas ahorrar usando la billetera virtual del Banco Provincia. Varios de esos beneficios son en importantes cadenas de Supermercados y uno de ellos se puede aprovechar por tercera vez en el mes este jueves en Mar del Plata.

Se trata de un descuento del 20% en los locales de la cadena de supermercados Toledo que estará vigente todos los jueves del mes, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Tené en cuenta que no acumula con las otras promociones vigentes que tenga la sucursal del supermercado Toledo en la que compres y tampoco en productos de Bodegas Chandon (incluye Terrazas de los Andes), López, La Rural, Catena Zapata, El Enemigo y Gran Enemigo; cortes de carne vacuna de novillito, ternera y menudencias, pollo entero o trozado, cerdo, lechón, cordero, chorizo y morcilla, verduras y frutas, electrodomésticos e informática. Además, el beneficio no es acumulable con otras promociones vigentes que tenga el supermercado.

También esta vigente hoy el beneficio en los locales de La Amistad de la provincia de Buenos Aires (10%, los jueves, sin tope de reintegro).

Además, este jueves está vigente el beneficio de Ferias y Mercados Bonaerenses. Se trata de un 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona. Con este beneficio semanal se puede ahorrar hasta 30 mil pesos a lo largo del mes si se usa el tope de reintegro, que se alcanza con 15 mil pesos de consumo por semana.

También está vigente este jueves el beneficio en Garrafas: un 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes, que equivale a $30.000 en consumos.

Todos los supermercados con descuento con Cuenta DNI

Día: 20% de descuento los días lunes. Tope de reintegro unificado: $8.000, por día y por persona.

Toledo: 20% de descuento, los jueves. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Carrefour: 10% de descuento los días miércoles. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Acumulable con otras promociones vigentes.

Grupo El Nene: 15%, los martes. Tope de reintegro: $6.000 por fecha y por cuenta.

Supermercados Chacabuco, San Lorenzo, Súper 3, Actual, Supercano, CLC, 5mentarios y Sabor Criollo: 15% martes y miércoles. Tope de reintegro: $6.000 por semana y por cuenta.

La Amistad: 10%, los jueves, sin tope de reintegro.