Entre lágrimas, Mascherano le dijo adiós a la Selección: "A partir de ahora soy un hincha más"

Luego de la derrota Argentina ante Francia en los octavos de final de la Copa Mundial de Fútbol que se vive por estos días en Rusia, Javier Mascherano fue uno de los primeros jugadores que se dirigió a la prensa y emocionado anunció su retiro del seleccionado nacional.

"Es hora de decir adiós, es hora de alentar desde afuera. Ojalá que en el futuro estos chicos puedan lograr algo", dijo el "Jefecito" y continuó: "En lo personal, a partir de ahora voy ser un hincha más de la selección argentina. Se terminó".

Habían pasado sólo algunos minutos de la eliminación de la selección de fútbol de este #Rusia2018 cuando el jugador santafesino se acercó a la cámara de la TV Pública para hablar con todos los argentinos que lo estaban escuchando.

"Creo que lo dimos todo hasta el final. Fue un partido muy loco, en el que no empezamos bien, nos recuperamos, lo dimos vuelta. Y el empate de ellos nos hizo mucho daño. Nos costó levantarnos, pero no tenemos nada para reprocharnos. Cuando te vaciás, no hay nada que reprocharse. El fútbol es así. Lo teníamos controlado, nos hacen un gol de otro partido y demostraron ser un gran equipo", sentenció.

Mascherano tiene 34 años y es el futbolista con más partidos jugados (147) en la Selección Argentina.