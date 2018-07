Recicladores denuncian que el Ceamse no les permite ingresar al predio: “Se va a armar un quilombo social”

Representantes de los recicladores que trabajan en el predio de disposición final de basura, expusieron ante un grupo de concejales que integran la Comisión de Medio Ambiente, su preocupación por el futuro de su actividad laboral: desde que la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) opera en el basural, los trabajadores sufren algunas restricciones para su diario ingreso.

María Gómez, representante del Sindicato Argentino del Reciclado (Sadec), que representa a los trabajadores informales, explicó la difícil problemática de más de 200 familias, que viven juntando basura para su reciclado y así obtener el único ingreso.

"No le prohíban la entrada a la gente porque se va a armar un terrible quilombo social"

En ese marco la dirigente gremial, explicó que los recicladores “son personas que también tienen un derecho” y acusó al Ceamse a “querer tener derechos sobre las personas y privatizar el espacio donde ellos se ganan la vida día a día reciclando”.

“Ellos como personas, merecen ser dignos. Porque no tengan dinero, no son menos humanos. No le prohíban la entrada a la gente porque se va a armar un terrible quilombo social. Las personas viven de ello. Si están sacando a las personas que viven de esos recursos, imagínense que va a ser un caos social porque no pueden vivir de otra cosa”, alertó Gómez.

En tal sentido, la dirigente agregó: “Hace muchos años que están trabajando ahí. No creo que de hoy a mañana una persona cerque todo y que esté dejando a estas personas sin trabajo. Quiero que respeten la dignidad de las personas que viven en el predio y las que van y viven diariamente de eso”.

“De golpe porque viene una empresa a Mar del Plata que está constituida en Capital, quiere tener derechos sobre las personas. Quieren privatizar el espacio donde ellos se ganan la vida día a día reciclando”, concluyó Gómez.

"Los recicladores entran al predio, pero ordenadamante"

Por su parte concejales del oficialismo negaron esa versión y explicaron que la Ceamse está desarrollando mejoras que incluyen un tinglado de grandes dimensiones, con baños, duchas, entre otros beneficios para los trabajadores.

Por su parte la concejal Vilma Baragiola sostuvo que en las últimas semanas se hicieron algunas reformas en el predio: “Se van a sorprender porque se han engrasando las calles adyacentes y se dando un cierre para darle más seguridad a los trabajadores para no arriesgar la vida de ellos”, explicó.

En ese punto, aclaró que los recicladores “están entrando ordenadamente. Acá teníamos un desmadre, antes del Ceamse, entraba cualquiera al predio”, agregó la edil de Cambiemos.