Cuestionan al Municipio y al personal sanitario por la muerte de la indigente: “La vieron descompensada y no se la llevaron”

El domingo a las 5 de la mañana una ambulancia se acercó a metros del museo MAR, para atender a Ana Paula, una mujer en situación de calle, que estaba descompensada. Luego de revisarla, el personal médico se retiró. Dos horas más tarde, su pareja constató que su mujer estaba muerta.

“La vieron descompensada y no se la llevaron. No podés dejarla ahí tirada, tenés que llevarla a un hospital. En su muerte hay doble responsabilidad: en el estado y del personal de salud”, afirmó a 0223, César Acosta, titular de la ONG Asaar, que asiste a 42 personas en situación de calle las 24 horas del día.

“Hace 3 meses un vecino de la zona nos avisó de este grupo de personas y me comunique con Guillermo Schutrumpf de Desarrollo Social. La fueron a visitar una noche y luego no aparecieron más”, recordó Acosta.

En tal sentido, explicó que “lo correcto sería que las personas deben ser visitadas con cierta frecuencia, 2 o 3 veces por semana y así lograr cierta familiaridad. Estas personas generalmente han sido maltratadas, tienen problemas de confianza, con problemas de consumo de drogas o de alcohol y en situación de vulnerabilidad. Y tiene miedo a los dispositivos municipales, más allá que haya historias entre los mismos residentes de los centros”, agregó.

"La muerte de Ana Paula pudo ser evitada"

“Desde el Municipio dicen que `no pueden obligarlos si no quieren´. Pero hay que hacer un abordaje de manera preventiva y no persecutoria. Con un personal de salud, acompañantes terapéuticos, psicólogos. Hace falta más personal, más horas de atención y un dispositivo de abordaje territorial. Si la persona está todo el día en la calle, no deja el circulo de consumo”, advirtió.

“La ley nacional de salud mental 26.657 dice que si hay riesgo cierto e inminente para sí o un tercero, el Estado debe intervenir. Y esto no sucedió este fin de semana con Ana Paula, su muerte pudo haber sido evitada. Y si no cambian las políticas, puede haber más muertes”, concluyó Acosta.