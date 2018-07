Muerte de una indigente: “Si hay responsabilidad de la médica, lo va a determinar la justicia”

Tras la muerte de Ana Paula, que falleció por hipotermia el pasado domingo en un descampado de Florisbelo Acosta y Ricardo Gutiérrez, se investiga la participación del personal médico de una ambulancia de Vital, que atendió a la mujer en situación de calle, dos horas previas a su deceso.

En ese marco, 0223 consultó al subsecretario de Desarrollo Social, Guillermo Schutrumpf, que consideró que “si hay responsabilidad de la médica, lo va a determinar la justicia”.

“Esta es una tarea del día a día y cuerpo a cuerpo, tratando de evitar estas cosas. Para nosotros es un día muy triste. Concurrimos permanentemente a gente que está en esta situación, para convencerla a que se acerque a un parador. En el caso de Ana Paula, habíamos concurrido en varias oportunidades, la tenemos registrada. En algunas oportunidades accedió a ir a un parador y en otras no”, recordó el funcionario.

En tal sentido, Schutrumpf sostuvo que “el jueves pasado, tras un pedido de un llamado de la Noche de la Caridad, fuimos a la Canchita de los Bomberos y la pudimos traer a ella y a su amiga al parador `El Campito´ y a otras cuatro personas a otro parador. Pasaron la noche, se pudieron bañar y pasaron la noche abrigados. Quedaron en volver el viernes pero no vinieron. Volvimos a buscarlas y no accedieron a ir. Es el trabajo que se hace permanentemente, de tratar de convencerlos a que pueden estar en un lugar mejor”, explicó.

En ese contexto, Schutrumpf explicó la actuación del personal sanitario el pasado domingo: “Nos enteramos que la ambulancia estuvo a las 6 de la mañana y tuvieron un grado de intervención. Veremos que surge de la investigación que está llevando el fiscal Castro, que está analizando la actuación de la ambulancia. Hay que ver que pasó exactamente. Supongo que el fiscal va a convocar a una médica que estaba a cargo de la ambulancia y que ella relate los hechos que sucedieron. Porque aparentemente se convocó a una ambulancia. La ambulancia no la llevó porque se negaron a ir o la médica decidió que no estaban para trasladarlos”, estimó.

“Si hay responsabilidad lo va a determinar la justicia. Nosotros no lo sabemos porque solo tenemos la opinión de la pareja. No sabemos la intervención que tuvo ella (la médica). Aparentemente la habría dejado ahí porque entendió que no había riesgo para la vida de la persona. Y si fue así, hubo un error. Aunque no lo sabemos hasta que declare ante el fiscal. Si se negó, la tiene que atender ahí, ponerle la vía con un suero y estabilizarla. Hay un protocolo médico para esos casos”, concluyó el subsecretario de Desarrollo Social.