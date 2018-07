Ezequiel Valdez se presenta en quinteto

Mientras se encuentra ultimando los detalles de lo que será su nuevo material de estudio, Ezequiel Valdez Estrada se presentará este sábado en formato quinteto. La cita será junto a los reconocidos músicos Alvaro Torres (teclados), Andrés Pellican (bajo), Federico Viceconte (bajo), Eduardo Giardina (bateria) que junto a Valdez han hecho una fina selección de temas a interpretar desde las 22 en Dickens Pub (Diag Pueyrredón 3017). Las entradas anticipadas se encuentran disponibles en Musical Norte (San Luis 1787).

Los músicos que acompañan a Valdéz

Andrés Pellican

Proveniente de una familia de músicos, sus primeros pasos los dio de la mano del piano, la guitarra y la batería para luego (a los 11 años) cambiarse en forma definitiva al bajo eléctrico. Desde muy joven comenzó a ejercer la profesión de músico tocando con su padre Ricardo Pellican (importante docente y exponente del Jazz de Argentina) en diversos Pub’s, teatros y escuelas de música de Buenos Aires y del interior del país. Y paralelamente comenzando sus propios proyectos.

Andrés es uno de los principales exponentes de este instrumento en la actualidad, ha realizado diversas participaciones grabando y/o tocando en vivo con artistas nacionales e internacionales. Podemos destacar entre ellos a Oscar Giunta, Walter Malosetti, Álvaro Torres, Hernán Jacinto, Quintino Cinalli, Robby Ameen (Ruben Blades, Dizzy Gillespie), Francisco Rivero, Ricardo Pellican, Chester Thompson (Weather Report, Frank Zappa, Genesis), Javier Malosetti, Jorge Navarro, Wayne Krantz, Lito Epumer, Sergio Mianovich, Andrew Atkinson (Oz Noy, Otello Molineaux), Los Swing Timers, Guillermo Romero, Américo Belloto, entre otros.

Desde hace algunos años comenzó a tocar el contrabajo y nuevamente la guitarra, instrumentos que actualmente utiliza casi tanto como el bajo.

En la actualidad continúa su labor como músico sesionista y docente dictando clases particulares de bajo. Es miembro y co lidera la banda de fusion Commodore con la que tiene dos discos editados. Y participa activamente de varios proyectos musicales ligados al jazz, funk, rock, latin y fusion con los cuales esta tocando en vivo y editando discos.

Eduardo Giardina

Edu Giardina comenzó sus estudios musicales autodidactas con la batería a los 10 años, a los 17 dio inicio a su carrera profesional con la banda de rock progresivo PRESTO VIVACE. En el 2004, fue convocado con su banda HARDWAY para grabar su disco en los estudios carbón 13 en Runcorn, UK, producido por Pete Coleman (Echo and The Bunnyman, AC/DC, entre otros) luego trabajando con Mark Spiro (Julian Lennon, Cheap trick, REO Speedwagon) y grabando en el disco tributo a Rick Springfield “Working Class Dogs” , giro con BOSSA N’ STONES por toda latinoamérica, integro la banda de eventos privados CLAROSCURO, con la que realizo mas de 400 shows. Formó parte de la banda tributo a Genesis, BAD DREAMS, con la que trabajo junto a artistas como RAY WILSON (ex integrante de Genesis) y Angel Mahler, realizando shows y giras por el país. Grabo con el guitarrista Javier Viñas, disco en el que compartió con artistas como DOUG PINNICK (cantante de King’s x). Integró el quinteto de jazz latino MAMANGA. Grabó y giró con el tenor argentino DARIO VOLONTE. Formo parte de AFROMAMA JAMS, lugar donde compartió escenario con una variedad de músicos nacionales e internacionales. En el 2007 forma parte de la banda Libra, banda que compartió con el productor Guillermo Porro, con en el que luego grabaría sus 2 discos solistas, en los cuales desarrolla su faceta multinstrumentista, con el mismo trabaja como productor y artista sesionista para el sello Music Brokers, con el cual grabo mas de 200 canciones y realizo numerosas producciones. Fue cantante de la agrupación BUDDAH SOUNDS, agrupación con la que también realizo numerosas grabaciones con su productor Ale Seoane también para el sello Music Brokers. Migro hacia Los Ángeles en el 2013, donde realizo clínicas con Soultone Cymbals, marca de la cual es representante, y tomo clases con bateristas internacionales como Chris Coleman, Todd Sucherman. Es artista también de la marca SOLIDRUMS argentina, con la cual también realizo numerosas clínicas por todo el país (muestra música, toque, Mar del Plata Drumfest, etc.) además trabajo brevemente componiendo jingles para marcas como Rexona, Volkswagen y Chevrolet. En el campo del jazz nacional grabo con diversos artistas como Ezequiel cantero, Ezequiel Valdez, Contusion, Chorifunk, Argentos, Álvaro Torres, Andrés Pellican, etc. Fue parte de la banda de Marilina Bertoldi.

Como productor trabajo con bandas como Watchmen (banda que también integro y con la que realizo numerosos shows por el país) Afterdreams, Enviados de Thot, la cantantautora argentina Silvia Aramayo, entre otros. Forma parte actualmente de la banda solista del cantante BETO CUEVAS, ex cantante del grupo chileno LA LEY. Trabaja sesionando en el estudio del legendario productor Mario Breuer, con el que realizó producciones para distintos artistas nacionales e internacionales. .

Federico Viceconte

Autodidacta en gran parte de la carrera hasta la actualidad, posee experiencia en diversas formaciones instrumentales tanto en música popular como música académica, diversos géneros abordados:rock, fusión, candombe, jazz, música académica contemporánea, trabajos como sesionista.

Integra proyectos como Trio Dapine, Los Ponis, Marcos Basso Septeto, Los Carlitos, Niki Lauda (a, Orquesta de Jazz ICM, Ignacio Cacace grupo, Walter Etcheveste grupo, Leo Silva, Orquesta Cumbia Grande, Ezequiel Valdez trio+1 entre muchos otros. A compartido escenario con Ernesto Jodos, Alejandro Herrera, Sergio Verdinelli, Oscar Giunta, Hernán Merlo, Jorge Armani, Quintino Cinalli, Juan Cruz de Urquiza, Eloy Michelini, Alan Zimermann, Paula Shocrón

Actualmente se desempeña como docente en clases particulares de Saxofón y lenguaje musical, 2do, 3ro y 4to año de la carrera Saxo Jazz en el Instituto del Profesorado de Arte, Docente de Saxofón y lenguaje musical en Escuela de Música de Miramar



Álvaro Torres



Estudió piano en la "Escuela Nacional de Música Juan P. Esnaola", piano jazz, arreglos y orquestación con Santiago Giacobbe y composición con Guillermo Klein. Forma parte del Commodore Cuarteto junto al bajista Andrés Pellican, el baterista Tomás Babjaczuk y el guitarrista Leo Tegli, con quienes editó 3 CD’s (“Commodore”, “Un lugar” y “Enero”). Toca con Silvia Aramayo y La Nave, con quien grabó sus 4 CD’s y sus últimos dos EP’s

Es el tecladista de la banda del trompetista y conductor de radio Gillespí. Fue tecladista de la banda de rock "Los Piojos" con quienes participó en giras nacionales e internacionales desde el año 1998 al 2002.

Fue miembro del grupo del bajista y compositor Francisco Fattoruso, con quien grabó "Music Adventure", CD en el que participan Tony Royster Jr., Hugo Fattoruso, Leonardo Amuedo, Juan Pablo Di Leone, Nicolás Ibarburu y Pablo González entre otros y “Khronos” DVD/CD en vivo, grabado en Montevideo. Es parte del sexteto de jazz Argentos, liderado por Richard Nant.

Con el baterista Diego Alejandro ha grabado 4 CD’s formando parte de su agrupación. Toca en el proyecto solista del baterista y percusionista cordobés radicado en Francia, Minino Garay, con quien coprodujo su material discográfico "Asado".

En septiembre de 2011 tocó en el Teatro Gran Rex con el reconocido trompetista Arturo Sandoval. En el 2012 formó parte del proyecto solista del cantautor y guitarrista Beto Caletti.

En Junio de 2012 fue convocado a tocar con el prestigioso bajista estadounidense Jeff Berlin y también por la violinista danesa Line Kruse.

Fue invitado a tocar en la Master Class que realizó en Argentina el baterista Chester Thompson (Génesis / Frank Zappa). Participó del reconocido grupo de Percusión "La Bomba de Tiempo” siendo invitado como solista. Tocó y produjo el Álbum “14” del cantante Darío Volonté. Grabó en el CD "L.H.O.N." de Illya Kuryaki & The Valderramas. Realizó presentaciones con cuartetos de jazz a bordo de cruceros de "Royal Caribbean", "Celebrity Cruises" y "Princess Cruises".

Desde el 2009 al 2012 tocó con la cantante Julia Zenko siendo además su director musical.

Semanalmente, desde el año 2009 hasta el 2013, abrió la Jam Session del tradicional local Jazz&Pop, junto a Jorge "Negro" Gonzalez y Roberto “Junior” Cesari en principio y posteriormente Quintino Cinalli. En la actualidad abre también semanalmente, la jam de La Biblioteca café.

Se desempeña como profesor particular de piano, teclados y arreglos. En 2013 Dictó Master classes y clínicas dentro del marco del festival de jazz en la Universidad de Asunción (Paraguay).

También es productor, arreglador y técnico en la grabación en su propio estudio "Medio Naranja".

Participaciones: Proyecto Latino, Luis Salinas, La Poderosa, Los Piojos, Las Sabrosas Zarigüellas, Daniel Maza trío, Fontova y los tíos, El Kiosco, La Doble Tracción, RM Orchestra, Alejandro Herrera, José Luis Rodriguez ”El puma”, Marcelo "Gillespi" Rodriguez, David Amaya (España), Valentino Jazz Bazar, Paul Dourge, Nacho de la Riega, Silvia Aramayo, Dorita Chavez, Gustavo García, Fabio Cadore (Brasil), Jaime Torres/ Minino Garay/ Magic Malik, Guillermo Klein, Darío Volonté.