Aldosivi sumó al defensor colombiano Jefferson Mena

En una semana que será intensa en materia de incorporaciones, Aldosivi anunció la contratación del defensor colombiano Jefferson Mena, quien ya firmó su contrato con la entidad portuense de cara a la Superliga de primera división. Es el sexto nuevo jugador para el "Tiburón".

Con 29 años cumplidos el pasado 19 de junio, y 1,83 metros de altura, Mena surgió de Independiente Medellín en 2011 y permaneció hasta 2015, con 84 partidos y 7 goles. En la temporada 2015/2016 pasó al New York City de Estados Unidos (23 partidos, 1 gol) para jugar la Major League Soccer. Y en 2017 fichó para Barcelona de Guayaquil (Ecuador) donde solo jugó 15 partidos y marcó un gol ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores. Una lesión lo alejó de las canchas durante 5 meses.

Retornó en el verano a Independiente de Medellín para reemplazar en defensa al marplatense Rodrigo Erramuspe. Pero tras firmar contrato el 27 de enero, renunció al club por un supuesto interés de un club extranjero. El último semestre no tuvo rodaje. Mena reemplazaría a Ezequiel Parnisari, quien no renovó su contrato con el club.

Aldosivi también sumó el lunes al mediocampista Emiliano Ozuna, de 22 años y que fue dirigido por Gustavo Álvarez en Temperley. Surgido de la cantera de Estudiantes de La Plata, tiene condiciones ofensivas.

Previamente, el club marplatense incorporó al delantero Denis Stracqualursi (exTigre), y los volantes Dardo Miloc (Gimnasia La Plata) y Juan Galeano (recién ascendido con San Martín de Tucumán).

En las próximas horas, arribaría el arquero Luciano Pocrjnic, exNewell´s Old Boys. Aldosivi no renovó el contrato de Sebastián Moyano y no tendrá en cuenta a Matías Vega.