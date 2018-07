Mar del Plata sin recolección: camioneros no cobraron y paran por tiempo indeterminado

En vísperas del fin de semana largo por el 9 de julio, los recolectores de residuos anunciaron un paro de actividades a partir de este jueves a la noche debido a que aún no cobraron sus salarios de correspondientes a junio ni el medio aguinaldo. "La empresa 9 de Julio dice que no pueden liquidar los sueldos porque la municipalidad no les pagó los cánones de los últimos dos meses", dijo a 0223 Juan Vargas, dirigente el Sindicato de Camioneros local, y advirtió que tampoco les dieron ninguna precisión de cuándo percibirían sus haberes.

"En las próximas horas habrá una asamblea de trabajadores para hablar sobre cuál es la situación pero la decisión de suspender el servicio de recolección ya está tomada", enfatizó Vargas y reparó en que el Ministerio de Trabajo ya está al tanto del conflicto.

Si bien aún queda un día hábil de la semana para poder revertir el panorama, Vargas no se mostró convencido de que ello pueda lograrse. "Hasta hoy, no había plata", remarcó.

Lo cierto es que, de no resolverse el problema, Mar del Plata quedará sin servicio de recolección de residuos durante, al menos, tres días ya que el lunes es feriado por conmemorarse el Día de la Independencia. Una vez más, la postal de la ciudad inundada de bolsas de basura se repite.