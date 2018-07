Muere un empresario necochense en ocasión de robo a cinco cuadras de la municipalidad

El empresario necochense Guillermo Depierro falleció producto de un violento hecho delictivo ocurrido en su domicilio, según lo detallado por el sitio Diario Veloz.

De acuerdo a lo descripto por el medio de comunicación local, el miércoles a la noche, cuatro ladrones entraron a robar a la vivienda de Depierro, situada en la calle 67 al 2700, a cinco cuadras de la Municipalidad.

Los ladrones golpearon a su esposa, Shely Jacquier (de 64 años), y también a Depierro, quien no soportó la situación y murió de un infarto.



La conmoción en la ciudad de Necochea es amplia, y las voces de los vecinos dicen que en la ciudad "la inseguridad está fuera de control". "Ya no se puede vivir con tranquilad" aseguran algunos ciudadanos según lo difundido por el citado medio.



"No salimos del asombro y de la impotencia", dijo José Luis Picardi (58), socio de la víctima, en declaraciones a la prensa de medios nacionales. Depierro tenía tres hijos, era jubilado y sus restos fueron velados en su propia empresa fúnebre.