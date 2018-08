Un estudiante marplatense se coronó bicampeón de las Olimpíadas Matemáticas

Por segundo año consecutivo, el estudiante marplatense Martín Gabriel Lupin se consagró campeón de Tercer Nivel en las Olimpíadas Matemáticas Ñandú de la provincia de Buenos Aires, que se realizaron la semana pasada en Necochea.

Martín es alumno de 1er año de secundaria del Colegio IDRA. Sigue sumando logros, ya que en 2016 fue campeón Nacional de primer Nivel y en 2017, Subcampeón Nacional de Segundo Nivel.

En esta ocasión, el certamen fue muy exigente en el nivel de dificultad de los problemas. El primer día, tuvo que desarrollar una prueba escrita, con más de un centenar de concursantes en los distintos niveles: primero, segundo y tercer nivel, correspondientes respectivamente a quinto y sexto primaria, y primero secundaria.

El segundo día fue el momento de la exposición oral por parte de los estudiantes finalistas. Esta exposición determinó al ganador.

Martín expuso la solución del siguiente problema:

Un tren va de la estación A a la estación D, pasando por las estaciones B y C. En la estación A suben 209 mujeres y algunos hombres. En la estación B no baja nadie, y la cantidad de personas que suben es igual a 2/3 de la cantidad de personas que había en el tren. Ahora hay la misma cantidad de hombres que de mujeres. En la estación C no sube nadie y bajan 132 mujeres, y la décima parte de los hombres. Cuando el tren llega a la estación D, la cantidad de mujeres es 2/3 de la cantidad de hombres.

Preguntas:

1) ¿Cuántos hombres suben en la estación A?

2) ¿Cuántas personas suben en la estación B?

3) ¿Cuántas mujeres suben en la estación B?

4) ¿Cuántos hombres hay en el tren cuando llega a la estación D?”

Su demostración fue por medios totalmente algebraicos, exhibiendo un completo dominio tanto de los razonamientos como de los términos técnicos que empleó para su explicación. El lugar se llenó de exclamaciones de sorpresa, al ver que un niño de 13 años empleaba métodos algebraicos propios de un avanzado alumno de 6º año de secundaria.

"Todos estaban sorprendidos del nivel de exposición que hizo. Los dejó boquiabiertos tanto a espectadores como a profesores”, relató Jorge, el padre del niño.