Por una pérdida de gas, en el Jardín Nº 916 no hay calefacción y los chicos tienen jornada reducida

Las bajas temperaturas en Mar del Plata no cesan y la falta de calefacción en numerosas instituciones escolares se sufre cada día entre las diferentes comunidades educativas que lo padecen.

Tal es el caso del Jardín Nº 916 "Merceditas", ubicado en San Martín 7844. Por una pérdida de gas, Camuzzi retiró el medidor y hace 15 días que no hay servicio en la institución. "Fue justo un día antes de la tragedia de Moreno que nos quedamos sin", explicaron a 0223 desde la institución.

Por ese motivo se tuvo que pedir la reducción horaria y los niños asisten solamente dos horas. El turno mañana va de 10 a 12 y el turno tarde de 13 a 15.

Son cerca de 240 los alumnos del establecimiento donde además reciben desayuno y merienda.

"Nos donaron caloventores para las aulas, pero cuando enchufamos todos juntos salta la térmica", contaron. La cocina, por estos días funciona con un anafe que también fue regalado.

Tal como lo había anunciado el intendente Carlos Arroyo, a través de un acuerdo que el Municipio firmó con la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Escolar, se lograrían obras de infraestructura en una serie de instituciones dentro de las cuales se encontraba el Jardín Nº 916. Gracias a eso, se puedo construir un aula nueva, que "es la única que tiene aire acondicionado frío calor".

Por el momento las clases no tuvieron que ser suspendidas. La reducción horaria está autorizada hasta el día 31 de agosto. Lo que suceda después aún no se sabe, porque "aunque detectaron que el problema es interno, las obras todavía no empezaron".

"Queremos hacerlo público para que el Consejo Escolar acelere los tramites", sostuvo por su parte Ana, mamá de una de las nenas que asiste al jardín y y aclaró: "Los directores y docentes hacen todo lo humanamente posible para que todo funcione".