Universitario se quedó con la Copa de Oro M19

En una "final" ante Sporting, que gozaba de la primera colocación, Universitario lo venció en su cancha por un ajustado 19 a 17 y así logró ser campeón de este certamen y llegar al Regional que comenzará el sábado de la mejor manera.

En el cotejo decisivo, el equipo de Silvio Ercolano, Matías Viazzo, Martín Porta y Martín Gasparotti volvió a estar abajo en el marcador como la fecha anterior ante "Mardel", pero supo sobreponerse a una clara desventaja y ganar el cotejo con dos tries de Juan Bruno y el restante de Bautista Tejerina. En la primera fecha derrotaron en Sierra de Los Padres a Comercial por 33 a 23, en la segunda en Las Dalias lo hicieron ante Biguá por 29 a 13, en la tercera fue triunfo como locales ante Los Cardos 38 a 19, en la cuarta ante Mar del Plata Club por 24 a 18 y en la última la mencionada ante Sporting.

Uno de sus valuartes, Bernardo Martin, comentó que "el camino de esta 19 empieza en enero con una pretemporada previa a la gira a Europa que hicimos en febrero, esa gira nos sirvió para afianzar lazos entre las dos divisiones que si bien ya nos conocíamos y teníamos buena relación, estar 15 días juntos de viaje nos hizo más amigos. Luego empezamos el torneo de preparación con algunas bajas por los chicos que estaban en el Seleccionado y no obtuvimos los resultados que hubiéramos querido, pero así tomamos ese torneo para prepararnos y pulir el sistema de juego. Creo que hicimos un camino totalmente progresivo, y en esta ultima etapa fuimos subiendo escalón a escalón con mucha actitud en todos los jugadores, viniendo a entrenar lunes, martes y jueves sin parar y eso nos sirvió para hacernos mas fuertes".

Además contó que "el objetivo era llegar a lo más lejos que pudiéramos, mejorando cada sábado paso a paso, para llegar a fin de torneo con el mejor nivel de juego. Creo que pudimos cumplir el objetivo pero gracias al sacrificio que pusimos todos en los entrenamientos y demostrar eso el sábado adentro de la cancha".

En cuanto a los partidos ante Sporting y Mar del Plata Club Martín opinó que "las remontadas fueron ejemplo de nunca bajar los brazos, de la actitud que tiene este equipo frente a situaciones adversas como fueron los dos partidos. Contra Mardel demostramos que todos queríamos ganar ese partido, íbamos 18 a 0 abajo y faltaban creo que 25 minutos para que termine el partido y quedarnos sin chances de ganar el campeonato. En esos 25 minutos no dejamos de tacklear y creo que la defensa también fue nuestra bandera y puntapié para sacar adelante los dos partidos. Con un gran trabajo de los forwards y los backs que supieron usar la pelota llego el primer try del "Colo" y desde ese try no paramos de ir para adelante, conservando la pelota y así poder ganar el partido. Con Sporting paso algo similar nos fuimos al entretiempo 17 a 7 abajo, pero sabiamos que lo ibamos a sacar adelante y nuevamente con una gran actitud de lodo el equipo, lo pudimos dar vuelta y salir campeón".

Sobre el Regional Pampeano que comienza este sábado y debutan ante Sportiva de Bahía Blanca como locales, Bernardo contó que "las expectativas son las mismas durante todo el año, poder llegar los mas lejos en el torneo, y subir paso a paso cada fin de semana para llegar alcanzar el mejor nivel de rugby que podamos. Sabemos que es un torneo duro con los mejores de la región y creo que estamos preparados para jugar y dejar el mejor papel que podamos".

En cuanto a lo que son las divisiones 1999 y 2000 que integraron este equipo, el jugador que se puede desempeñar de primera o segunda línea opinó que "la 99 siempre fuimos una división con pocos jugadores pero que nunca bajamos los brazos, y juntarse con la 2000 y salir campeón creo que fue un poco el premio a tantos años de esfuerzo y sacrificio. Con la 2000 muchos teníamos amigos y habíamos jugado varias veces juntos porque cada vez que nos faltaban jugadores alguno de ellos subía para ayudarnos. Después al principio de año lo único que hicimos fue acoplarnos a su división y creo que hoy en día no se nota que hay dos camadas distintas, sino que somos todos un equipo que tiramos para el mismo lado y pudimos lograr el objetivo que nos propusimos, salir campeón".

El plantel de Universitario estuvo integrado por Juan Bruno Avila, Agustín Ciancio, Tomás Soncini, Bernardo Martin y Mikael Blom, Gianfranco Sassano, Manuel Demarchi y Manuel Oria, Juan Sebastián Vecchi y Bautista Tejerina, Sebastián Adorisio y Juan Sebastián Pappolla, Lucas Rodríguez Sammartino, Juan Ignacio Galparsoro, Nicolás Fortuny. Lucas Armanasco, Clemente Ponce, Herold, Tomás Amidey, Francisco Martínez Allue, Lucas Faienzo, Eduardo Ruberto, Nicanor Lavarello, Francisco Giorgi Games, Manuel Gómez y Juan Bautista Victoria.