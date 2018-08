“Sobredosis de Soda” llega a Mar del Plata con una única función

foto

La banda tributo a Soda Stereo, “Sobredosis de Soda”, llega por primera vez al teatro Corrientes de Mar del Plata. Será el sábado 1 de septiembre en la sala ubicada sobre calle Corrientes 1760. Las entradas están a la venta por sistema Virtual Ticket y en Musical Norte.

La agrupación tocó con grandes artistas como Marcelo Moura y Daniel Sbarra (Virus), Lula Bertoldi, Leo García, Fabián Von Quintiero, Abril Sosa (Cuentos Borgeanos), Pablo Oliva (ex Gazpacho), Gonzalo Aloras y Fernando Scarcella (Rata Blanca), Agustín Ferro (No lo soporto), Coche Violante y Javier Herrlein (ex Catupecu Machu), entre otros.

Formada en 2005, “Sobredosis de Soda” nace como un homenaje y una celebración de la música de Soda Stereo. Además de lograr una reproducción sonora idéntica de todos los temas y arreglos originales, la banda ha desarrollado una puesta en escena que representa fielmente la imagen del grupo con los diferentes vestuarios referentes a las distintas épocas de la banda.

Su líder y cantante, Mariano Albergoli, ha demostrado a lo largo de estos 10 años que la similitud de su voz con la de Gustavo Cerati es un fuerte pilar sobre el que se ha construido y desarrollado este proyecto.