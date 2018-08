Por el dólar, hay remarcación de precios “casi todos los días”

Por la trepada del dólar, los comerciantes deben remarcar los precios de góndolas “casi de manera diaria” y los que no lo hacen deben “arriesgarse” a que de un día para el otro no puedan reponer la mercadería.

“Hoy temprano con un dólar a 35, la Serenísima mandó una lista de precios con un 8% más. Con un dólar más alto, no me animo a arriesgar en los próximos días de cuánto será el aumento en todos los productos”, admitió Gustavo Casciotti, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) local, en diálogo con 0223.

En un contexto en que la moneda estadounidense parece no tener techo, Casciotti explicó que "dado que nuestra economía se basa en la exportación de granos, no está regulado el precio de los combustibles y los insumos de la industria están dolarizados, cada vez que sube el dólar, el impacto en la góndola es casi inmediato”.

“Estamos importando más de lo que exportamos y tampoco hay un límite en la compra de dólares. A eso se le suma esta fuga de activos y genera este descalabro en la economía”, razonó.

En ese punto, el representante de Apyme aclaró que el comerciante “no es formador de precios”, pero razonó que tarde o temprano debe remarcar los productos que vende.

“La remarcación es prácticamente diaria en el grueso de sus productos. Y no es culpa de los comerciantes, que no lo hacen en su mayoría por una cuestión especulativa sino que o no tienen precios ciertos y temen cotizarlos a cualquier disparate o quedarse cortos y no poder cubrirlos más tarde”.

Por último, Casciotti precisó que “en el país más del 70% del empleo formal son generados por las pymes y en Mar del Plata esa cifra sube a más del 95%. Y esta situación sumado a la quita de subsidios de las tarifas, es para las pymes algo totalmente nocivo”, concluyó.