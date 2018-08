Padres no mandarán a los chicos a la Escuela 13: “Por el frío, mi nena escribe con guantes”  

Hace más de un año que la escuela Primaria N°13 ubicada en 180 e Ituzaingó, donde también funcionan la Secundaria 53 y el Jardín de Infantes 913 tienen problemas con el gas. Para evitar posibles complicaciones, Camuzzi le retiró el medidor en agosto del año pasado y el servicio aún no fue restaurado.

Por esa razón, los padres de los chicos resolvieron no enviar más a sus hijos hasta tanto se dé una respuesta ante la falta de calefacción que provoca que los alumnos deban cursar por tandas, en el comedor. Los alumnos del primario entran a las 9 de la mañana y a las 11 ya no les dictan más clases porque es el turno del secundario.

"Nosotros vamos a decidir no mandar a los chicos a la escuela hasta que tengan una solución", dijo María, madre de uno de los menores y explicó que "no hay luz, no hay gas, y los obreros pasan por encima de ellos con los caños". "Mi nena tiene 6 años y escribe con guantes de lana porque se congela", sentenció.

Son cinco los cursos que tienen clases juntos en el comedor de la escuela, donde además "el techo se cae a pedazos".

Por otro lado, al problema de la falta de gas, se le suma el tendido eléctrico que tiene muchos años. La escuela fue construida en 1901. "Cualquier cosa que enchufa, salta la luz, y es un peligro, uno se va a la casa con el corazón en la boca", dijo la madre de la menor.

"Los chicos tienen que tener su aula", pidió la mujer desesperada y destacó la labor de los docentes que "hacen un trabajo único".