Denuncian maltratos y abusos por parte de la directora en una escuela: "Los chicos le tienen miedo"

Un grupo de alrededor de 20 personas se convocó en la puerta de la escuela municipal Nº13, ubicada en Rawson 6390, para denunciar situaciones de maltrato y abuso sufridas por sus hijos en el establecimiento educativo, a manos de la directora y parte del cuerpo docente.

En diálogo con 0223 Yohana, madre de alumnos que concurren allí, explicó que "la directora Inés Fules maltrata a los nenes desde hace un año y medio más o menos". Con respecto a las agresiones detalló que "hay un solo nene que dijo que sufrió maltrato físico, siendo golpeado con una regla en la mano, después es todo verbal y psicológico". En concreto la madre contó que estos abusos tienen que ver con hacerles comentarios sobre su físico a las niñas "les dice no comas esto, mirá lo gorda que estás, a nenas de 5,6,7 y 8 años". Estas situaciones no solo quedan en la verbalización sino que "les sacan de las manos lo que traen, golosinas, chupetines, alfajores, chizitos, y se los tira a la basura", bajo el pretexto de que ese tipo de cosas engordan.

Las agresiones no se limitan a los espacios de recreación, también hay testimonios de chicos que sufrieron agresiones en el transcurso de las clases. Yohanna relató una situación inaudita, que se habría dado en un reemplazo de Fules, la directora del establecimiento, una hora en donde la profesora titular no estaba. En esa oportunidad "un nene dijo que no entendía lo que estaba explicando y la directora comenzó a golpear el banco y le gritaba 'Hacelo bien, hacelo bien'", el menor rompió en llanto ante la agresión y, según el relato de la Yohanna, la directora "le abría los ojos y le mostraba los dientes de abajo".

Los relatos son muchos y exceden a esta veintena de personas que se hicieron presentes en el lugar. Los padres y madres tienen un grupo de whatsapp por donde van compartiendo la información y lo que les cuentan sus hijos y relatan situaciones en donde esta misma persona, la directora, los toma del brazo, les grita, los lleva a dirección. "Los chicos le tienen miedo, de verdad le tienen miedo, de 1ro a 4to año".

La directora recibió a quienes se apersonaron, le pidieron su renuncia pero aparentemente no accedió a hacerlo. Radicaron más de 10 denuncias en el Consejo Escolar pero no habrían tenido ningún tipo de respuesta por parte del organismo, ni tampoco tienen conocimiento de que se hayan hecho inspecciones al colegio a partir de las denuncias.