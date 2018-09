Patricio Garino, figura para el pase de Baskonia a la final de la Supercopa

Recuperado de una lesión que lo alejó de la última convocatoria a la Selección argentina, el marplatense Patricio Garino fue una de las figuras del Kirolbet Baskonia, que venció a Barcelona por 79-76 para acceder a la final de la Supercopa Endesa. Este sábado enfrentarán en la final al Real Madrid de Facundo Campazzo y Gabriel Deck.

"Pato" fue decisivo con 16 puntos y 18 de valoración en la primera semifinal de la Supercopa Endesa, reconoció que tenía ganas de firmar un partido así después del calvario de lesiones que ha vivido en los últimos años. "Principalmente me dolió mucho no estar en la selección, así que me motivé para recuperarme bien de mi lesión. Éste es el jugador que debería estar hace mucho tiempo acá. Poder jugar con diez dedos sanos y dos piernas sanas me da mucha confianza, así que ahora es el momento de mantener la consistencia", declaró en rueda de prensa.

"Me faltaba agregar un recurso a mi juego o demostrar que lo tenía y creo que lo he hecho. Tenía ganas demostrar mis cualidades en este equipo", añadió el alero del Baskonia.

A pesar de que su equipo llegó a dominar por 20 puntos al Barça en el primer tiempo, Garino sabía que iban a sufrir hasta el final porque "enfrente teníamos a un equipo con mucha personalidad, que nunca se entrega".

"Fue un partido muy duro. Los dos equipos hemos hecho un gran esfuerzo. Ellos hicieron un gran esfuerzo para volver después de estar 20 abajo pero en esos momentos decisivos mantuvimos la inteligencia y tranquilidad para encontrar buenas soluciones ofensivas y, sobre todo, estuvimos muy bien en defensa", manifestó.

Garino anotó 16 puntos en 16 minutos, con 4/5 en triples y 2/2 en dobles. El también marplatense Luca Vildoza (ex Quilmes) tras participar con la Selección, jugó siete minutos, con dos intentos fallidos.

Este sábado, el Baskonia de los marplatenses jugará la final con Real Madrid, que superó 81-61 a Monbus Obradoiro.