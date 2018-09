Sigue el conflicto con la mutual de guardavidas: “La temporada arrancará con gomas arriba de los espigones” 

Este miércoles, integrantes de la mutual de guardavidas se manifestaron nuevamente frente al Palacio comunal en reclamo de que le reconozcan mayores costos en la prestación del servicio del verano pasado y definan su continuidad laboral de cara a la próxima temporada.

En declaraciones 0223, el guardavidas Gustavo Salvadé explicó que “luego de que la mutual de guardavidas ocupara la Banca 25 del Concejo Deliberante, el intendente se comprometió a darnos una solución al problema de los mayores costos y también se comprometió a que no perderíamos nuestras fuentes laborales”. Sin embargo, el trabajador manifestó que “todavía seguimos con mucha incertidumbre. No se solucionó nada. Hay 87 trabajadores que todavía no saben que pasará con su fuente de trabajo”.

En el marco de este conflicto, el referente de la mutual, Julio Di Virgilio, le apuntó hace un par de semanas al secretario de Hacienda, Hernán Mourelle, en la Banca 25 del HCD.

“Nunca nos pasó lo que nos pasa hoy. Viene un señor, que supuestamente es el que dirige los destinos de mi ciudad, un señor que no contribuye, que no vive, que no hace nada dentro de esta ciudad; como se dice vulgarmente, vino a cortar cabezas, a ajustar en el lugar menos indicado. Nunca sentí angustia como siento en este momento. Vino a ajustar en el trabajo, vino a ajustar en los que menos podemos. Este señor es el señor Mourelle y lo visibilizo porque hay que entender que él ha sido el que se ha tirado contra nosotros; aparentemente es el tipo que vino a ‘hacer caja” a esta ciudad, no pagando a proveedores, no pagándole a los guardavidas”, afirmó Di Virgilio.

Y remarcó: “El secretario de Hacienda me echó de su oficina y yo no fui prepotente; es un tipo maltratador, es mitómano porque mintió, tengo las grabaciones, diciendo que yo había entrado diciendo que la Mutual era mía y que era un dueño, es lamentable que un tipo grande sea un mentiroso”. “Este tipo se escuda con el municipio atrás. Maltrata a los empleados municipales, hable con cualquier persona del área y le va a decir que es un tipo maltratador, ha maltratado a un montón de gente. Nunca vi esto, que un tipo que no es de Mar del Plata, que conoce Mar del Plata por fotos, que lo traían sus papás de chiquito, venga a mandar, venga a decir quiénes debemos y quiénes no”, dijo Di Virgilio.

“Que determinen lo que quieren hacer pero no el 31 de octubre que terminamos el contrato; esto no es la locación de un departamento que se termina el contrato y nos vamos, esto es un servicio público de seguridad y nosotros hace 25 años que prestamos ese servicio. No creo que haya peor cosa que perder el laburo, este año comenzará la temporada con fotos que no queremos ver, con gomas arriba de los espigones y con nosotros en la playa. No nos queda otra salida, lo peor es perder el trabajo”, concluyó el referente de la mutual.