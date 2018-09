Santiago Martínez Etayo y Bautista Tejerina, reconocidos por el Emder

Este miércoles por la tarde, en las instalaciones que la Unión de Rugby de Mar del Plata tiene en el Club Universitario donde funciona el Centro Integral de Alto Rendimiento, el Ente Municipal de Deportes y Recreación de General Pueyrredon realizó un reconocimiento al esfuerzo de los jugadores Santiago Martínez Etayo y Bautista Tejerina.

Los juveniles de Mar del Plata Club y Universitario fueron parte de lo que fue el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en 2017 participaron de una Concentración en el Cenard con otros compañeros, pero finalmente quedaron afuera de la lista final que competirá en las próximas semanas en Buenos Aires representando a la UAR.

En un emotivo acto, que se realizó en una de las oficinas del Ciar, entregó las plaquetas Andrés Maccio, quien trabaja en la Coordinación Técnica de la División de Deporte Federado y los jugadores estuvieron acompañaros por sus familias y sus compañeros del Plan Nacional de la Unión, que entrenan tres veces por semana juntos.

"Fue muy lindo, agradecidos al EMDeR que nos dio estas plaquetas, se nota que estuvieron encima de nosotros y viendo como nos iba, fue muy lindo que también estuviera nuestra familia, nuestros amigos del Ciar, muy contentos por el momento", expresó Martínez Etayo, en tanto que Tejerina dijo que "agradecidos con el Ente por reconocer lo que hicimos, es muy lindo que te reconozcan por más que no hayas conseguido los resultados esperados".

Los jugadores marplatenses fueron parte de algo importante, aunque no pudieron estar en la lista final, pero lejos de estar tristes, se lo tomaron de otra manera. Santiago contó que "saber que hice el esfuerzo, que estuve entre los 50 mejores de la disciplina y habrá 12 chicos que nos van a representar muy bien me deja más tranquilo", en tanto que Bautista comentó que "es una etapa superada, pensando en nuevos objetivos, contentos por los chicos que quedaron, que son amigos nuestros, sabemos que nos van a representar muy bien porque se entrenaron muchísimo".

Los Juegos Olímpicos de la Juventud se disputarán, como fue en Río de Janeiro, no con 15 jugadores, sino en el formato de Seven. De eso también saben los chicos y Martínez Etayo recordó que "me encanta, lo jugaba desde los 12 años, jugamos con Bauti juntos en el Seven de Sporting, fueron pasando los años y me gustaba más el 15, pero en el Seven la pasé muy bien".

Desde el 2017 que Martínez Etayo y Tejerina son parte del Plan Nacional que tiene la URMDP, en donde los jugadores que pasaron por Concentraciones Nacionales y tienen proyección, se entrenan de forma diferenciada tres veces por semana.

"Está buenísimo tener un estímulo más aparte del club, al hacerlo con amigos se hace más llevadero, muy contentos por esta oportunidad que nos sirve un montón", dijo Santi, en tanto que Bauti añadió que "hay que aprovechar esta oportunidad para entrenarse de una forma más profesional, es cansador, tengo que venir todos los días de la semana al Club, jugar los sábados, pero la edad me lo permite y hay que aprovechar todo lo que tengamos".

Ambos se encuentran disputando el Torneo Regional Pampeano de M19, que esta sábado iniciará la segunda mitad del certamen, en busca del mejor equipo de la categoría; "arrancamos el local muy bajo, pretendíamos salir campeones y no se pudo, por eso metimos todas las fichas en el Regional Pampeano, no pudimos con Sportiva, pero levantamos, ganamos el clásico y estamos a un punto del primero, nos quedan 5 finales para cumplir el objetivo que es ser campeones", contó el medio scrum de Mar del Plata Club.

Por su parte, el back de Uni opinó que "estoy disfrutando de esta segunda mitad del año, se vive con más pasión, jugás con tus amigos, buscando divertirnos y pasarla bien, tuvimos la suerte de ser campeones locales, pero hubo dos malos partidos con Sporting y Mardel que demostraron ser superiores y un partido complicado con lluvia con Sportiva, vamos a tratar de remontar y ganar todo como lo supimos hacer".

Estos dos jugadores tuvieron el privilegio de jugar en 2017 y 2018 con la camiseta del Seleccionado Juvenil de Mar del Plata y son dos de los tantos proyectos que tiene la Unión para el futuro.

De eso hablaron y Santiago comentó que "tengo objetivos cortos, los largos se van a ir cumpliendo solos, uno va madurando, va aprendiendo más cosas y ser el mejor jugador posible, cada uno va formando su camino, las cosas llegarán cuando tengan que llegar".

Por su parte Bautista añadió que "un sueño que tengo por cumplir es jugar en la primera del club, me estoy entrenando para ser el mejor en mi puesto y poder tener esa oportunidad, después veré que sigue".