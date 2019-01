Guardavidas: fracasó la audiencia y el sábado inician un paro por tiempo indeterminado

La reunión entre los guardavidas y las cámara de balnearios en el Ministerio de Trabajo no arrojó un resultado positivo, por lo que los guardavidas anunciaron un paro por tiempo indeterminado desde las 10 de la mañana del sábado próximo, que incluirá movilizaciones en distintos balnearios de Mar del Plata.

En diálogo con 0223, Néstor Nardone, titular del Sindicato de Guardavidas confirmó que la medida de fuerza "es porque la postura de los concesionarios no varió, siguen ofreciendo el 32% que es muy lejos de lo que estamos pidiendo”, argumentó.

En tal sentido, el dirigente aclaró que “si bien el Ministerio trató de intervenir, ellos no hicieron una nueva propuesta. Ya habíamos bajado del 46% al 40% pero ellos siguieron con el 32%. Yo tengo mandato de asamblea para decretar una medida de fuerza y paran todos los guardavidas”.

Sobre la masividad de la protesta, que en principio era un reclamo de los guardavidas que prestan servicio en las playas concesionadas a un privado, Nardone explicó que “por firmarse un acta acuerdo que se firmó con el Municipio, va a depender de la liquidación de los salarios municipales de acuerdo a lo que se haga con la cámara empresaria”.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-12-27-14-47-0-a-traves-de-un-acuerdo-se-equipararan-los-sueldos-entre-guardavidas-privados-y-municipales

“Ellos aducen que no le dan los costos porque el precio de la carpa subió entre un 30% y un 35% en algunos casos y no pueden asumir el costo de incrementar un 40% del salario. Nos parece una aberración, porque los afiliados no consumen carpa sino alimentos, alquileres, tarifas, obras sociales, que licuan el precio de los trabajadores”, concluyó Nardone.