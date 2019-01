Camerata Mar del Plata: un emprendimiento de músicos profesionales 100% marplatense

Hace algunos meses nació la Camerata Mar del Plata, un emprendimiento formado por jóvenes de la ciudad, y este viernes el conjunto de músicos dedicado al género clásico realizará su tercera presentación.

La cita será a las 20 en la Parroquia de la Asunción de la Santísima Virgen ubicada al lado del Hospital Materno Infantil de Santa Fe 2982.

Durante el espectáculo, los músicos interpretarán dos conciertos dobles del famoso compositor barroco Juan Sebastián Bach, y una sinfonía para cuerdas del inglés Benjamin Britten. Después de haberse presentado en el Espacio Teatral Cuatro Elementos y en la localidad de Santa Clara del Mar, esta es la tercera vez que los jóvenes marplatense se subirán juntos a un escenario.

Luisina Rábago, recién recibida en Birmingham y Antón Sullivan, con experiencia en Alemania, tocarán un concierto para dos violines en Re menor.

Luego, los hermanos Rubén Albornoz, solista de la orquesta estable del Teatro Colón de Buenos Aires, y Pablo Albornoz, solista de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, interpretarán un concierto para oboe y violín. Después de muchos años y de haber elegido la música cuando eran muy chicos, es la primera vez que los hermanos se presentan juntos de manera solista.

La Camerata Mar del Plata tiene sus puertas abiertas a la incorporación de nuevos músicos profesionales. "Si tienen un violín en sus casas y tocan, que se acerquen y nos conozcan", señaló Sullivan en diálogo con 0223 y explicó que "la idea es crecer y hacer sinfonías con vientos, pero por ahora no podemos hacerlo porque somos pocos".

"La pasión es algo que no falta, acá hay mucho entusiasmo", afirmó por su parte Rábago. Ambos sostienen que "la música no es algo individual" y que hay que "mantener viva la pasión para que no se convierta en algo competitivo o sea solo tocar por tocar".