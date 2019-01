Las imágenes de una derrota que renovó la preocupación en Boca

Ni el más pesimista hincha de Boca, el que estaba descontento con la llegada de Gustavo Alfaro, se hubiera imaginado un arranque de ciclo así. No por la derrota 2 a 0 ante Unión, que en un amistoso de pretemporada puede pasar y no es de vital importancia, pero sí por el funcionamiento y la actitud de sus jugadores, que llegan con la mochila pesada de la derrota ante River en Madrid y todavía parecen no haber cambiado el chip. Si a eso le sumamos rendimientos muy flojos, la preocupación era la imagen que más se repetía a la salida del Minella.

ASÍ FUE EL TRIUNFO DE UNIÓN#TorneoDeVeranoxFOX | Con dos goles de Augusto Lotti, el Tatengue venció a Boca y amargó el debut de Gustavo Alfaro como DT Xeneize. pic.twitter.com/ZjV6FyL1U2 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 17, 2019

Si Alfaro creía que con frases resonantes y que caían bien le alcanzaba para conquistar a los jugadores y cambiarle la mentalidad, necesitó 90 minutos para darse cuenta que no, que tendrá que trabajar mucho y que si quiere tener un buen porvenir en Boca deberá tomar decisiones, meter mano y probar variantes para lo que viene. Salvo los juveniles Weigand y Capaldo, que hicieron su debut en Primera, y Junior Alonso que llegó como refuerzo, el resto son parte de la final de la Copa. Y ninguno mostró carácter y reacción en la primera presentación de 2019, de los pibes salió mejor parado el volante central (de lo mejor del equipo) y el uruguayo reprobó en su estreno.

Los fantasmas de Madrid sobrevolaron el Minella. Un Boca sin juego, sin ideas, sin generación y, lo más preocupante, sin alma, deberá dar rápidamente una vuelta de página y no se puede permitir otra pálida actuación el domingo ante Aldosivi si quiere llegar tranquilo al reinicio de la Superliga y al arranque de la Copa Libertadores.