Zero Kill, el proyecto de Benito Cerati, llega a Mar del Plata

Zero Kill, el proyecto de Benito Cerati, en donde lo han acompañado en vivo varios músicos como Alfred Garcia Tau en Guitarra y Sintetizadores, Juan Strambini en Guitarras, Dana Bell en Bajo, Lara Pedrosa en Bajo, Franco Italiano en Batería, Alejandro Castellani en Batería y Pedro Bulgakov en Batería y Octapad, presentó su primer disco, TRIPTOUR, en 2013 -- un disco conceptual sobre la transformación y corrupción de la pureza hacia la malicia; un disco climático con elementos viajeros pero también sintes furiosos y beats pesados, propone nuevas estructuras musicales. Dos temas de ese disco han tenido videos musicales que cuentan una historia: Automática Lunática y Dizzy.

Su segundo disco vio la luz en 2016, ALIEN HEAD, en donde sigue presente la dualidad como temática de la banda, pero con más énfasis en el formato canción y el humor absurdo, sin perder el espíritu juvenil, explorando géneros como el industrial y dandole mayor concreción y adultez a las atmósferas que caracterizaron su primer disco. Dos temas han sido elegidos como singles de ese disco: Reencarnar y El Final De Una Relación Normal.

El 7 de Diciembre de 2018, Zero Kill estrenó su tercer álbum, UNISEX, con tres sencillos que lo precedieron: Siglos, We Can’t Get Along y Jesús... y actualmente está girándolo por todo Latinoamérica”