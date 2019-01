Alvarado hace su estreno oficial en Río Negro

Con la cabeza puesta en el arranque del Octogonal del Torneo Federal A, pero aprovechando esta serie para probar jugadores y variantes, Alvarado se presenta en la Copa Argentina 2019 visitando desde las 21.30 a Deportivo Roca de Río Negro por la ida de la segunda fase eliminatoria. El conjunto "naranja" dejó en el camino a su clásico rival, Cipolletti, y quiere llegar envalentonado a la Reválida. Mauricio Giganti pondrá un mix de habituales titulares y suplentes.

En una cancha siempre complicada, incómoda por el piso de sintético, el entrenador de Alvarado no arriesga todo, prioriza lo físico y por eso no pondrá lo mejor que tiene a disposición. Sin embargo, era una de las posibilidades sea cual sea el rival, teniendo en cuenta que quedan 10 días para el debut en la segunda fase y que tiene la revancha del lunes para seguir dando rodaje a sus futbolistas. De todas maneras, no significa que no le interese la Copa Argentina, todo lo contrario, la experiencia del año pasado, la posibilidad de jugar ante Boca Juniors, más allá del resultado (0-6) fue inolvidable y el objetivo es superar esta instancia para meterse nuevamente en los 32avos de final.

Enfrente tendrá a un rival que conoce mucho, que lo ha enfrentado en las últimas temporadas y que mantiene una base de jugadores y una línea definida de juego de la mano de Mauro Laspada. Y en el "Luis Maiolino", le ha ido bastante bien al "torito", que en este año se volvió con una gran victoria por 3 a 2. El "Naranja" está con mucha confianza y viene de eliminar ni más ni menos que a su clásico Cipolletti con un global de 5 a 1 y el técnico repetirá los mismos once que festejaron en "La Visera de Cemento".