Barrionuevo: “Roberto Lavagna debe ser el candidato de todos los argentinos”

Acompañados del economista Marco Lavagna, el titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos Luis Barrionuevo y el secretario general de la CGT, Carlos Acuña, realizaron este viernes en Mar del Plata una reunión con diversos dirigentes gremiales. En contacto con la prensa, respondieron a varias preguntas, entre ellas, la posibilidad de anunciar un paro, los candidatos del peronismo para las próximas elecciones y las negociaciones paritarias por venir.

Consultado inicialmente por las chances de que el movimiento obrero decida ir a un cese de actividades, Barrionuevo aclaró los tantos: “Esto lo va a decidir en su momento la CGT. Hace mucho tiempo que los compañeros Pablo, Micheti y Moyano, vienen pregonando por un paro, pero yo creo que ellos saben que en los reclamos tenemos que estar todos juntos. Nadie es más que nadie. Tiempo al tiempo, la CGT lo evaluará en su momento. Por ahora no hay ningún tipo de determinación. Me parece que las marchas están bien, hay que acompañarlas porque son reclamos justos. Cada uno con su metodología, no es que estemos en desacuerdo, pero las medidas de fuerza las toma la Confederación General del Trabajo”, zanjó debate.

Posteriormente, Barrionuevo respondió a la pregunta de 0223 sobre la posible candidatura de Roberto Lavagna y el líder del rubro gastronómico explicó: “Estamos trabajando en seguir sumando. Acá lo que se está viendo es cuál es la alternativa dentro del peronismo federal, ya que Roberto Lavagna pertenece a uno de los mejores espacios que había que era el Frente Renovador de Sergio Massa. En esta coyuntura, creemos nosotros y estamos convencidos de que el candidato es Roberto Lavagna, pero no es el candidato nuestro, debe ser el candidato de todos los argentinos. Lavagna aspira a sacar al país de la grave situación en la que está y ahí va a estar el movimiento obrero también”, expresó.

Respecto a las versiones periodísticas que hablaban de una falta de apoyo de Lavagna para con Barrionuevo al no estar presente en la reunión gremial realizada en las últimas horas en Mar del Plata, el sindicalista aclaró: “Roberto nunca fue invitado, nos reunimos en el momento en que él lo consideró y a partir de ahí es desde donde estamos trabajando. Hay compañeros que no están en el país, por eso no vinieron. Ausencias de las que nosotros consideramos importantes, no hay ninguna”, exclamó.

Por último, el máximo referente de la Uthgra habló sobre las paritarias 2019: “Si vos tenes que firmar una paritaria por un año ya salís perdiendo, perdes el doble de lo que perdemos ahora. Estamos perdiendo aún firmando por seis meses, con clausula gatillo o clausula de revisión. En nuestro gremio, firmamos por el 15% porque era lo que preveía el gobierno, luego nos invitó a firmar por 5%. Después llegó septiembre, teníamos que discutir la clausula de revisión, firmamos por 20%, llegamos al 40% y creíamos que íbamos a estar bien. Después llegó fin de año y la canasta básica de un trabajor está en el 53%. Perdimos 13 puntos aún firmando por 40, y hay gremios que perdieron más. De acá en marzo no sabemos ni qué va a pasar. Para el 1 de abril tendremos un reflejo. No acertamos nunca, porque siempre va más para arriba”, concluyó.