"El Secretario de Hacienda todos los días tira nafta y genera un incendio mayor en Mar del Plata"

Luego de que el Ejecutivo volviera a solicitar al Ministerio de Trabajo una nueva conciliación obligatoria por el conflicto que mantiene paralizada la ciudad, el secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Daniel Zacarías, cargó duramente contra el secretario de Hacienda Hernán Mourelle y consideró que "es un hombre que todos los días va tirando nafta y generando un incendio mayor en Mar del Plata".

El municipio pidió este lunes que el ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria para que el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) termine la retención de tareas que leva adelante desde principios de diciembre.

"Me cuesta creer que pidan una conciliación obligatoria. Me quiero imaginar que es una audiencia lo que piden en base a la respuesta que ha dado la asamblea de no aceptar esta nueva propuesta que siempre es la misma pero maquillada", remarcó Zacarías en diálogo con Radio 10 Mar del Plata.

"Estamos convencidos de que no se puede pedir otra vez la conciliación obligatoria por el mismo conflicto", aseguró el dirigente gremial y señaló que "es una tontería decir que nos gusta una huelga, a ningún trabajador le puede gustar estar en esta situación".

Como lo hizo durante estos días, Zacarías volvió a hacer hincapié en que la retención de tareas "no es solamente por un tema de porcentajes", sino que lo que está en discusión son varios problemáticas a las que el municipio no da respuesta.

El secretario Adjunto del STM apuntó directamente contra Hernán Mourelle: "El Secretario de Hacienda es un hombre que todos los días va tirando nafta y generando un incendio mayor en Mar del Plata y hay un Intendente que se lo permite".

En este sentido, Zacarías agregó: "Nunca habíamos pasado por una situación en la que el que manda es un Secretario de Hacienda. Estamos esperando que el Ejecutivo se disponga a tratar el tema seriamente y si no prospera va a haber un paro provincial".