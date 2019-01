"Les Luthiers está muy vivo"

Ocupan un lugar trascendental en la historia de la cultura hispanoamericana. Y luego de 51 años de trayectoria, continúan más vigentes que nunca, incluso con las renovaciones de sus integrantes. Les Luthiers se presentará desde este miércoles y hasta el domingo en el Teatro Radio City (San Luis 1750), presentando su última antología denominada "Gran Reserva". Las funciones comenzarán a las 21.30 y las entradas se pueden conseguir desde $ 500 (con promociones vigentes al 50 %).

Previamente, el sexteto humorístico y musical brindó una distendida y entretenida conferencia de prensa en el piso 11 del Sheraton Hotel. Allí, los históricos Marcos Mundstock, Carlos López Puccio y Jorge Maronna, más los "nuevos" Martín O´Connor, Horacio "Tato" Turano y Martín Mayer Wolf se refirieron al show que brindarán, y ante la consulta de 0223 recordaron los inicios en las primeras temporadas veraniegas en Mar del Plata.

"Como todas las antologías, elegimos lo mejor y no podemos errarle. Presentamos obras que se han pulido y mejorado. No está bien que yo lo diga pero es un espectáculo fantástico", comenzó Mundstock. El hombre del "vozarrón" siempre vinculado a Johann Sebastian Mastropiero también aclaró que números como “La balada del 7º Regimiento”, “Quien conociera a María”, el bolero “Perdónala” o “Ya no te amo, Raúl” son ´de lo mejor, pero no todo lo mejor´: "es como si tuviéramos en nuestros depósitos arcones con distintas categorías de piezas. En el arcón de las que más nos gustan, de ahí vamos sacando. Cada antología compite con la otra y esta nos salió muy buena".

Por su parte, Jorge Maronna agregó: "es muy musical también, variada de todos los géneros, de música barroca a jazz, pasando por tarantela e infinidad de géneros diversos". Y Carlos López Puccio, continuó: "es la tercera antología seguida, junto a Chist y Viejos Azmerreíres. En las dos anteriores, había un hilo conductor. Los políticos que cambiaban la letra del Himno Nacional, después Radio Tertulia. Este decidimos hacerlo sin hilo conductor y no estábamos convencidos, porque llevamos unos 20 espectáculos con ese formato. Pero salió fantástico". "La originalidad de este, ¡es que no tiene hilo conductor!", sonrió Mundstock a su lado.

Tras el triste fallecimiento de un pilar como Daniel Rabinovich en 2015, y el retiro del pianista Carlos Núñez Cortés en 2017, Les Luthiers se refundó con los ingresos de tres nuevos integrantes, algunos de ellos que ya formaban parte como reemplazantes o "comodines" en los shows. Mundstock no evitó los elogios hacia Martín O´Connor, Horacio Murano y Martín Mayer Wolf: "Son fantásticos. Son sangre jóven, todos grandes músicos, actores y cantantes. Hasta tenemos un poco de miedo...que no aprendan tanto", comentó con sus habituales salidas humorísticas. López Puccio fue más allá: "Es difícil reemplazar a Rabinovich o Núñez Cortés. Pero como ellos están entrando a un modelo predeterminado, los buscamos con más posibilidades y aportan cosas nuevas. Un ejemplo: ´Tato´ (Turano) canta el bolero ´Perdónala´. Y la verdad es que lo canta mejor que Daniel (Rabinovich), que era un gran mimo, humorista y cantante. Pero lo canta brillantemente. Daniel tenía sus méritos, y él también tiene los suyos´". El canoso violinista, ante una consulta metafórica sobre el nombre del espectáculo "Gran Reserva" y sus integrantes, expresó: " En ellos estaría la nueva cepa. El malbec se convierte en un buenbec".

Sonrisas entre López Puccio y Maronna.

En un segundo plano escuchando con atención, reconociendo el lugar que ocupan ("son muy humildes, no hablan en las conferencias, bueno, no los dejamos", acotó Mundstock para la risa general), a los nuevos integrantes de Les Luthiers es imposible no observarles la admiración hacia sus históricos compañeros. "Una de las características que siempre me llamó la atención y me fascina, es que ellos desde el primer instante que ingresamos, han tenido la generosidad de que esto sea a la par. Que el lucimiento sea parejo para todos. Es una de las características fundamentales de estos maravillosos históricos del humor que nos han permitido estar a su mismo nivel de exposición", sostuvo Martín O´Connor. Y Turano agregó: "Aprendemos todos los días. Y nos metimos en el grupo hace muchos años. Ensamblamos casi a la perfección, y lo que dicen nuestros compañeros históricos es que las funciones se están representando con la misma dinámica de siempre. Y la gente responde muy bien".

Por su parte, el pianista Tomás Mayer-Wolf (natural sustituto de Núñez Cortés) manifestó: "Cada uno de nosotros tres vino a dar su impronta. En mi caso es imposible reemplazar a Núñez Cortés. O a Rabinovich. Son figuras que le han dado muchísimo a Les Luthiers y nosotros vinimos a ocupar sus espacios, aportando cada uno lo nuestro. Eso hizo que el grupo se reinventara de alguna manera".

Martín O´Connor y Horacio Turano.

"Empezamos pensando que era una fiesta de un día"

Les Luthiers se fundó en septiembre de 1967, por el luego tempranamente fallecido Gerardo Masana. Hasta la actualidad, llevan alrededor de 7700 funciones realizadas, y fueron vistos por más de 10 millones de personas en todo el mundo. A su turno, 0223 les consultó sobre sus primeras presentaciones en Mar del Plata, a partir de 1971, y los tres históricos integrantes de Les Luthiers recordaron con afecto y humor aquellas temporadas de verano que fueron los cimientos para su posterior popularidad:

Mundstock: ¿Actuamos en avenida Constitución?

Maronna: Sí, un lugar que se llamaba Enterprise. Creo que nos dieron un premio allí también. Fue un largo camino que comenzó con el Café Concert en el Hotel Horizonte (N de la R: estaba en la Costa y Viamonte), en 1971. Pero claro, venían puñados de personas, público muy reducido.

López Puccio: Desconcertados.

Maronna: Luego en el Teatro Diagonal en 1974. Allí nos conoció Pepe Caturla que es el empresario español que fue quien nos llevó a España, insistió y logró que nos conocieran en toda España. Lo recordamos con mucho cariño.

López Puccio: Son infinitos los recuerdos con Mar del Plata.

Maronna (interrumpe): Y después en las temporadas largas, ya fueron en el Roxy-Radio City durante 10 años. Veníamos con las familias, alquilábamos casas y pasábamos enero y febrero. Íbamos a la playa todos los días, nos encontrábamos allí, y luego agotados veníamos al teatro.

López Puccio: Una de las temporadas hicimos 101 funciones. ¡Hoy no podríamos hacer ni la décima parte! (risas). Con chicos, y la playa y todo eso. Hacíamos dos funciones por día.

Mundstock: Y comíamos entre funciones.

Verano de 1971, Mundstock, Maronna, López Puccio, Núñez Cortés y Rabinovich (de izquierda a derecha) sobre las rocas de Mar del Plata (Foto: P. Mastropasqua - Libro "Les Luthiers, de la L a la S")

Respecto al futuro, ¿cuánto tiempo más durará Les Luthiers?, surge como pregunta. La agrupación añora que en el futuro, se sumen nuevos integrantes que continúen con el legado. El bahiense Jorge Maronna no se puso plazos: "No lo sabemos, nunca lo supimos cuánto tiempo más. Empezamos pensando que era una fiesta de un día en la prehistoria nuestra, en el coro. Y así empezó una carrera que ninguno de nosotros imaginaba. Cada tanto nos preguntamos, ¿seguiremos?. Ahora con la inclusión de los tres nuevos estamos muy felices porque Les Luthiers está muy vivo. Si ves una función, ves un entusiasmo en el escenario y en el público que es muy fuerte. Así que bueno, continuamos", finalizó con su suave voz.