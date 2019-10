Incertidumbre por el arribo de Rappi a Mar del Plata

Desde el Sindicato que reúne a los repartidores de comida y mensajería aseguraron que la empresa ofrece mejores condiciones que Glovo y Pedidos Ya, aunque continúa fomentando la precarización laboral.

Luego de que se conociera que la aplicación de delivery de comidas Rappi comenzó a operar en Mar del Plata el pasado 24 de septiembre, desde el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm) plantearon una disyuntiva por el desembarco de la compañía.

Es que en reiteradas oportunidades expresaron su disconformidad con el servicio por las condiciones en las que trabajan los repartidores. En ese sentido, el pedido se mantiene. Pero de todas formas, los dirigentes distinguieron el arribo de Rappi. "De momento se ve con buena cara, hay que ver cómo funciona de acá a futuro", explicó Lucas Salas, uno de los representantes en declaraciones a 0223.

La compañía no solo facilitará nuevas fuentes de trabajo, sino que a diferencia de Pedidos Ya o Glovo, ofrece mejores condiciones. "Rappi no solo paga mejor, sino que tiene buena cobertura. Si les pasa algo los llevan a la Clínica de Fracturas, en las otras dos muchas veces los derivan al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) o directamente no les dan bola", recalcó Salas.

Por otra parte, el secretario general Alan Veltri dejó en claro que, ante los altos índices de pobreza y desempleo que afronta Mar del Plata, "no estamos en contra del trabajo, sino de la regularización de la falta de equipamientos", a la vez que reconoció que el rubro debe aggiornarse a las nuevas tecnologías. "Hay que amoldarse y seguir peleando por los derechos", manifestó.

Según confió el propio secretario, la aplicación ya habría incorporado a unos 100 trabajadores. De todas formas, Veltri arremetió nuevamente por la modalidad de trabajo y aseguró que continúan profundizando la precarización laboral de los repartidores de comida y mensajeros que no tienen ningún tipo de cobertura ni prestación médica en caso de accidentes.

En este sentido, ambos referentes de Sicamm explicaron que a nivel local no hubo mayores novedades en relación al marco regulatorio de estas empresas. "Se hizo una mesa de trabajo para ver si se podía regularizar, pero faltaron los representantes de las aplicaciones", describió Veltri. "No hay tanto interés de parte de las empresas de demostrar una resolución a las falencias", agregó Salas.

Para finalizar, desde el sindicato que reúne a los repartidores de comida y mensajería expresaron su preocupación por la delincuencia que aqueja a los trabajadores al momento de hacer su tarea. "Estamos sufriendo uno o dos robos por día, ya no solo de noche sino también de día. Te roban en cualquier lugar de Mar del Plata", cerraron.