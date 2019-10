Mar del Plata Club debutó con un gran triunfo en el Nacional de Clubes

Mar del Plata Club obtuvo un triunfo histórico ante Atlético del Rosario, por 28 a 14, en su debut en el Nacional de Clubes 2019, certamen que reúne a los mejores 24 equipos del país y que es organizado por la Unión Argentina de Rugby.

En su cancha del predio de Santa Celina, los dirigidos por Rafael Urrutia tuvieron un gran nivel colectivo para dejar en el camino a un rival proveniente de la URBA. El sábado próximo visitará a Pucará, en Burzaco.

Luego de participar del Torneo del Interior "A" y acceder a este certamen, "Mardel" se preparó durante tres semanas para llegar a este cotejo. A los 3 minutos Joaquín Rodón anotó el primer try de la tarde, y Leonardo Sestelo falló la conversión. Pero a los 13´ Atlético del Rosario lo dio vuelta con un try de Pedro Bisio, autor también de la conversión (5-7). Cinco minutos después, la visita extendió el resultado con otro try ahora de Facundo Farruggia (conversión de Bisio) para un 5-14 que comenzaba a preocupar al local.

Pero inmediatamente Pedro Hernández aprovechó un error en la salida defensiva de los rosarinos, y apoyó para comenzar a construir el triunfo (Sestelo anotó la conversión). Con una gran defensa que no le permitió reaccionar a su rival, Mar del Plata -con un jugador más en los minutos finales- se fue al descanso al frente, 15 a 14.

El complemento comenzó de la mejor forma: a los 3 minutos, los de Santa Celina tras una gran secuencia de pases encontraron al wing Pedro Hernández, que corrió por el sector izquierdo y "voló" para su segundo try en la tarde. Joaquín Peralta, que había reemplazado a un golpeado Sestelo, convirtió para el 22-14. El "12" anotó dos penales más, para un elenco marplatense más suelto en el complemento, que comenzó con el pie derecho este relevante Nacional de Clubes.

Mar del Plata formó con: Leopoldo Branderiz, Guido Zingale, Francisco Giacobone, Leonardo Sestelo, Pedro Hernández Coste, Tomás Catuogno, Santiago Martínez Etayo, Juan Montone, Facundo Raiteri, Tao Romero, Tomás Martín, Emiliano Villa, Ramiro Allasia, Sebastián Hernando y Joaquín Rodón. Luego, ingresaron Joaquín Peralta, Tomás Sestelo, Guido Bertozzi, Pedro Huici,Felipe Lizarraga, Francisco De Angelis y Pedro Larraburu.

Integrante de la Zona 8, Mar del Plata Club lidera con Gimnasia y Esgrima de Rosario, ambos con debuts auspiciosos.

Resultados 12 de Octubre

Nacional de Clubes

Mar del Plata Club 28 -14 Atlético del Rosario

Torneo Clausura M-19

Sporting B 50 - 24 Biguá

Pueyrredón 52 - 12 Unión del Sur

Copa de Plata M-16

Uncas 40 - 0 Campo de Pato

Unión del Sur 24 - 12 Camarones

Regional Pampeano Juvenil M-19 Zona Campeonato

Sporting 73 - 0 San Ignacio

Sportiva 33 - 33 Los Cardos

Mar del Plata Club 25 - 31 Universitario

Regional Pampeano Juvenil M-19 Zona Ascenso

Uncas GP vs PP Universitario de Bahía Blanca

Regional Pampeano M-17 Zona Campeonato

Sporting 37 vs 5 Camarones

Mar del Plata Club 60 vs 14 Comercial

Sportiva 32 vs 12 Los Cardos

Regional Pampeano M-17 Zona Ascenso

Santa Rosa 19 vs 43 Universitario

Uncas 27 vs 12 Universitario de Bahía Blanca