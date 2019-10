"¡Vamos las pibas!": las jugadoras de Aldosivi luchan por llegar a la AFA

Aldosivi es puntero de la Liga Marplatense en todas las categorías de fútbol femenino. En diálogo con 0223, el director técnico y una de las goleadoras del club expresaron sus metas y la necesidad urgente de sponsors.

"Vamos las pibas!”. Así comunica el equipo de fútbol femenino de Aldosivi su próximo partido, con orgullo y pasión por un grupo que supera todas las dificultades y se posiciona como puntero en la liga local. “Volvieron a ganar”, “siguen arriba”, “su ubican en lo más alto”, son tan solo algunas de las frases que se utilizan para describir sus logros. En diálogo con 0223 el director técnico Marcelo Rodríguez y la delantera Dolores Vidal recordaron sus comienzos y expresaron sus sueños por competir profesionalmente.

El reloj marca las 19:30 y el entrenamiento comienza. Las jugadoras ya calentaron con algunos ejercicios y Marcelo está listo para indicarles cómo trabajar a continuación. Acercándose al final de la jornada, como ocurre habitualmente, llegará el momento de jugar. Pero cada esfuerzo y cada indicación de su técnico es por un bien mayor: un desempeño acertado al salir a la cancha. Las jugadoras más experimentadas imparten sus conocimientos a las más pequeñas para que puedan crecer y perfeccionarse. A su lado siempre está Cristian Zambrano para capturar los mejores momentos con su cámara, y luego publicarlos en las redes sociales del club. Todo es unión y alegría, porque estas deportistas lo están logrando.

El fútbol femenino crece a pasos agigantados en todo el país, y este año el Mundial de Fútbol Femenino en Francia se robó la atención de los medios y el apoyo incondicional de los ciudadanos hacia las jugadoras. Mar del Plata no se quedó atrás, puesto que en mayo la Liga Marplatense de Fútbol anunció la creación del Departamento de Fútbol Femenino. Para Marcelo, orgulloso director técnico del equipo femenino de Aldosivi, “a partir del año pasado se le empezó a dar más importancia al fútbol femenino, se televisaron los partidos de la selección y el 20 de septiembre comenzó el primer torneo profesional del fútbol femenino”.

El viaje de este importante miembro del equipo con sus jugadoras comenzó el 15 de enero de 2016, cuando 15 jóvenes dieron inicio al fútbol femenino en Aldosivi. Se trataba de una categoría libre, que luego se amplió con una sección escuela a partir de los 11 años. Los años pasaron y el crecimiento los llevó hasta un número actual de aproximadamente 100 jugadoras en el club, distribuidas en cuatro categorías: Primera, Reserva, Sub 12 y Sub 15. El año pasado estos equipos participaban de una liga no oficial, donde la Primera División resultó ganadora de los últimos campeonatos. Este año participan de la Liga Marplatense oficial con sus cuatro categorías en el primer puesto, y con la esperanza de seguir creciendo y sumando trofeos a sus estantes.

Pero no todo es victorias para estas enfocadas jugadoras, puesto que el equipo presenta un problema fundamental: no tienen sponsors. Y en este momento trabajan para realizar su gran sueño y participar de los torneos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) el año que viene, alcanzando el nivel máximo de competición en el país. El apoyo les permitiría cubrir el presupuesto y financiar los viajes a Buenos Aires todos los fines de semana. “Ojalá que las empresas de la ciudad apoyen a las chicas, que para ellas es un sueño”, comentó Marcelo con entusiasmo.

Por lo pronto las deportistas continúan dando lo mejor de sí mismas para mantener su posición en la liga y perseguir sus objetivos en el fútbol profesional. Una de las referentes de la Primera División del club es Dolores Vidal, una joven que siempre supo buscar su lugar junto a la pelota a pesar de las dificultades.

Nacida en Pinamar, Dolores siempre sintió la misma afición por el deporte y especialmente por el fútbol. “De chiquita jugaba con varones por diversión, pero no había fútbol femenino allá”. Sus comienzos, más allá de las lúdicas tardes de fútbol, fueron con el hockey. “En realidad siempre me gustó el fútbol, pero no había”, remarcó. Pero el destino hizo lo suyo y a los 17 años, al terminar la escuela secundaria, la joven se mudó a Mar del Plata para estudiar el profesorado en educación física. “En la facultad jugaba con los varones”, recordó con nostalgia.

Acostumbrada a sostener un palo entre sus manos y controlar una pequeña pelota, dedicó 3 años al hockey hasta que empezó a encontrar espacios de fútbol femenino en “la feliz”. “Se juntaban y hacían torneos de fútbol 5 y fui dejando el hockey, aunque en ese momento los torneos de fútbol eran privados y no había competencia en serio”. Para este entonces Dolores tenía 23 años, y luego de un tiempo jugando en Racing llegó su gran momento: el club Aldosivi.

Actualmente Dolores tiene 31 años y hace 5 que participa en este “lindo equipo competitivo”, del cual planea seguir formando parte por al menos 2 o 3 años más. Superó los 100 goles en Aldosivi, teniendo en cuenta torneos y partidos amistosos. “Soy la goleadora del equipo”, afirmó.

- ¿Cómo viviste tu crecimiento en el mundo del fútbol?

- De chica me costaba un poco porque en Pinamar no había fútbol femenino. Mis viejos tenían escuelita de fútbol de varones, pero no me dejaban jugar mucho. Hace 15 o 20 años no estaba tan bien visto que la mujer jugara al fútbol. Pero de a poco y por suerte eso cambió, como tiene que ser. Ahora hay más igualdad en cuanto a todo y de a poco me fui metiendo al fútbol femenino. Hoy por hoy mi viejo me apoya, e Incluso me va a ver jugar. Pero en ese momento, cuando yo era chiquita, su cabeza era otra y prefería que yo jugara al hockey y que no jugara al fútbol. Era más para niños, según los pensamientos de ellos.

- ¿Cómo equilibrás los entrenamientos con el resto de tus actividades?

- No terminé la carrera de educación física. Trabajo en una empresa de desarrollo de software. Soy programadora y estudié en la Universidad Tecnológica Nacional de Mar del Plata. Trabajo de 8 a 16, y entreno 3 veces por semana a la tarde. A veces ando cansada pero entreno igual.

- ¿Cuáles son los aspectos fundamentales para triunfar en este deporte?

- Entrenar bien para crecer y saber trabajar en equipo. También ser compañera y solidaria. Porque al final es un equipo de conjunto, y sola no llegas a ningún lado. Tener un gran grupo es fundamental también para lograr objetivos. En nuestro caso la expectativa es lograr el campeonato. Aldosivi siempre tiene que intentar eso. Para el año que viene sería lograr entrar en AFA, que finalmente se nos de y poder llegar a competir. Arrancaremos en ascenso primero para poder llegar a la división A.

El partido está llegando a su fin, y la goleadora de Aldosivi destaca que su equipo no está jugando fútbol profesional ya que sólo la Primera División A de AFA pertenece a esta categoría. El camino es arduo, pero este equipo amateur de fútbol femenino podría lograrlo. “Al ascender a la A, recién ahí el fútbol femenino de Aldosivi sería profesional, y es una posibilidad de acá a 2 años”. Pero su desempeño en la Liga Marplatense parece indicar un buen pronóstico, posicionándose como “el equipo más ganador”. Mientras tanto el fútbol femenino sigue creciendo, y para Dolores “aún falta, pero se va a ir dando todo”.