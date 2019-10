Ángel Hoyos asumió como entrenador de Aldosivi

El director técnico dirigió su primer entrenamiento y luego brindó una conferencia de prensa.

Tras haber dirigido por la tarde su primer entrenamiento al frente del plantel de Aldosivi, Ángel Hoyos fue presentado formalmente como nuevo entrenador del club marplatense que intentará salir de la zona de descenso en la Superliga del fútbol argentino. El domingo desde las 11, debutará ante Defensa y Justicia en el estadio José María Minella.

El cordobés de 56 años llegó el domingo desde Barcelona, donde estaba radicado, y conoció personalmente a sus nuevos dirigidos con un cuerpo técnico integrado por el preparador físico Sebastián Fabres, los asistentes Arnau Basagaña de Moral (español), Mario Sebastián Galles Fernández, y el entrenador de arqueros boliviano Diter Alquiza Baeny.

Por la noche, Hoyos brindó una conferencia de prensa en el Uthgra-Sasso Hotel, junto al vicepresidente José Marcelo Moscuzza y el manager deportivo Ciro Lubrano. El entrenador llegó minutos después de las 20, saludó con un apretón de manos a cada uno de los periodistas y camarógrafos presentes, y luego habló de su llegada al club.

Ángel Hoyos, exfutbolista profesional entre 1978 y 1997, se mostró contento por esta oportunidad, que significará su debut como entrenador en la primera del fútbol argentino (en 2014 dirigió a Talleres de Córdoba en el Argentino "A"). Cauteloso en sus palabras, quien entrenó al Atlas de México hasta marzo pasado evadió responder sobre el juego, ya sea su filosofía futbolística como sus intenciones tácticas.

A continuación, sus palabras.

Agradecimiento. "Primero, darle las gracias a José padre y José hijo, a Ciro, que han confiado en uno. Es un placer estar en una ciudad que sabemos es feliz, que es top a nivel turismo argentino. Somos argentinos y conocemos todo lo que es Mar del Plata. Es un honor estar aquí y esperamos que la bendición, como siempre digo, nos acompañe en el camino que estamos emprendiendo”,

La familia Aldosivi. “Es obvio que dirigir en Argentina es muy importante, pero lo que es José padre, José hijo, es un club que me llamó poderosamente la atención cuando Ciro (Lubrano, manager del club) me expresó su magnitud. He averiguado con muchos amigos que uno tiene en el mundo del fútbol y, se lo dije a José padre, todos hablan muy bien de la familia y eso es lo que me lleva a tener una confianza, más allá de cualquier resultado. Estar a gusto y con un trato de familia. Me siento identificado con esta forma de ser. Y la Superliga es tentadora para todos y hace que sea una decisión muy importante en mi carrera y en la evolución humana que uno quiere tener"

Su conocimiento del fútbol argentino. "Uno es hombre del fútbol de toda la vida. El hecho de que uno no haya vivido los últimos años en Argentina no quiere decir que no esté en contacto. Argentina es el país de uno y uno siempre está al tanto. El cuerpo está en un lado, y el corazón y la mente están en Argentina. El sentimiento de la familia, los amigos, y el fútbol que es una pasión. He jugado muchos años al fútbol aquí, y tuve la oportunidad de dirigir a Talleres de Córdoba en el Argentino A. El seguimiento es permanente. De viernes a domingo, veo fútbol argentino".

¿Estilo de juego de sus equipos?. "Eso lo deja uno al criterio de cada uno de ustedes sobre cómo miran el fútbol. Personalmente intento trabajar en una evoluciónd el jugador individual y colectivamente. Lo hemos hecho con los chicos que me acompañan en diferentes países que hemos estado. Y vas asimilando la experiencia de diferentes países. No es en todos lados igual. Hay un crecimiento y un desarrollo cuando cambiás de país. La idea es ver todo lo que tenemos. Darle esa importancia al conocimiento diario y ver cómo y de qué forma lo podemos evolucionar para que aporten la máxima capacidad posible a la institución. Esto es el día a día, y hablar de un fútbol o producción futbolística sería un irrespeto de mi parte. Recién hicimos el primer entrenamiento, iremos viendo en el desarrollo de las semanas, llegaremos a una conclusión el domingo a la mañana. Esperaremos con el tiempo".

El primer entrenamiento. "Conozco a Hernán Burbano, un jugador desequilibrante, hemos compartido campo en Atlas de México y sabemos lo que nos puede aportar. También darle las gracias públicamente al jugador por el recibimiento, realmente el ambiente a mi gusto fue extraordinario. Agradecerles por el entrenamiento que hicieron hoy, con esa concentración, focalización y dedicación a la profesión que tanto amamos."

Positivo. "Soy muy positivo en muchos aspectos, en la vida en general. Busco trabajar de una forma en la cual miro lo bueno y lo malo que puede haber, para aportar lo que me enseñó la vida y el fútbol y la gente que vas conociendo en el camino. En el momento que uno tenga una duda, es que puede llegar a ocurrir. Pero no comulgo con eso. No quiero decir que sale todo bien. Pero no entra en mi pensamiento que las cosas salgan mal".

Análisis del equipo. "Observé mucho los partidos al igual que nuestros colaboradores. Buscamos información por diferentes lugares. Tenemos gente muy amiga y allegada al fútbol que tiene su opinión con conocimientos profundos. Es un placer estar acá y no costó nada aceptar venir".

Levantar el ánimo del plantel. "Cuando vas mal las situaciones son similares. Los estados de ánimo perjudican, situaciones que hacen que hallan lesiones por el mismo estrés competitivo, que te pasa factura no sólo en lo físico sino también en lo emocional. Hace que tu mente no esté en los parámetros normales como para poder ejecutar. Siempre uno ejecuta más con el placer, estar contentos, la sonrisa. Y eso te lo quita muchas veces un resultado. Pero pasa por nosotros el optimismo, la situación la hemos vivido en diferentes lugares con diferentes jugadores e idiomas, y es todo similar."

¿Qué filosofía de juego quisiera para este Aldosivi?. "Bueno, una cosa es observar a través de la distancia o lo que te pueden llegar a decir, y otra la perspectiva que en el contacto podés tener. Dos cosas distintas que hacen que uno puede llegar a decir ´uy, me equivoqué en esta apreciación´. La equivocación es parte de este juego y el error está a la orden del día. Lo que tenemos que hacer es tratar de ver, ver y ver. Y si doy una opinión a lo poco que vi, estaría cometiendo el primer error."