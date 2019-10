Una tarde de desahogo para Alvarado, en fotos

El conjunto de Juan Pablo Pumpido se jugaba una parada brava ante Estudiantes de Río Cuarto y la superó. Ganó bien, sufrió demás, y le dio un poco de aire al entrenador que dependía del resultado para seguir.

El grito de Juan Pablo Pumpido cuando Carlos Córdoba pitó el final del partido y el ramillete de jugadores abrazados, habló por sí solo. No fue un triunfo más para Alvarado, no fue un partido más en este largo camino que significa el torneo de la Primera Nacional. Fue un desahogo, fue cortar una racha de tres derrotas consecutivas, fue demostrar que se podía bajar a Estudiantes de Río Cuarto, una de las sensaciones de la temporada, y fue dejar en claro que el grupo sostuvo con entrega al entrenador, que sabía que en caso de no ganar se iba a tener que ir. Como siempre, las mejores fotos de una tarde especial en el MInella, están en el lente de Diego Berrutti.